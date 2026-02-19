En medio del paro general de la CGT, las oficinas de PAMI funcionan con normalidad
Este jueves el país quedó en suspenso por el paro general de 24 horas convocado por la CGT contra la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
El PAMI anunció en las últimas horas que todas sus agencias y dependencias del país están abiertas este jueves, y que funcionan en sus horarios habituales al margen del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral que el Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso.
De lunes a viernes, las agencias del PAMI funcionan de 7 a 14 y ése es el horario que mantendrán este jueves realizar trámites y consultas, mientras se desarrolla el paro que inició a las 0, al que se plegaron trabajadores de los servicios de transporte, de recolección de basura y de otros rubros esenciales.
Los jubilados y pensionados que precisen servicios o respuesta del PAMI durante la tarde podrán comunicarse a la lína 138 (que funciona las 24 horas del día) o bien al número de Whatsapp +54 9 11 4370-3138.
También se pueden iniciar trámnites o pedir turnos de atención médica a través de la web del PAMI.
El Gobierno respondió al paro de la CGT
El gobierno de Javier Milei apeló una vez más al cinismo para hacer frente a la realidad que choca con el relato de la Casa Rosada, y que este jueves se evidenció en un paro general contra la Reforma Laboral que busca quitar derechos a los trabajadores y financiar despidos con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
"¿Cómo le explican al que vive de la diaria, al que vive de levantarse... no se, cómo le explican al vendedor ambulante que hoy no lo dejan llegar a su lugar de trabajo, a su equina de trabajo y que hoy no va a tener qué llevar a la casa para poner algo arriba de la mesa?", cuestionó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin mencionar los planes del Gobierno para incorporar a esas personas al mercado laboral formal.
Mientras tanto, la CGT destacó en un comunicado reciente el alto acatamiento al paro general que convocó.
