En medio del paro general de la CGT, las oficinas de PAMI funcionan con normalidad

"¿Cómo le explican al que vive de la diaria, al que vive de levantarse... no se, cómo le explican al vendedor ambulante que hoy no lo dejan llegar a su lugar de trabajo, a su equina de trabajo y que hoy no va a tener qué llevar a la casa para poner algo arriba de la mesa?", cuestionó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin mencionar los planes del Gobierno para incorporar a esas personas al mercado laboral formal.

protesta jubilados pami.jpg

Mientras tanto, la CGT destacó en un comunicado reciente el alto acatamiento al paro general que convocó.