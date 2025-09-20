Panelista de Alejandro Fantino declaró en la causa ANDIS: "Lule Menem manejaba todo"

Cuando Spagnuolo llegó al estudio el día pautado para el reportaje, Fantino aún no había ingresado. Entonces, charló con su colega. "Alejandro no había llegado, y yo me quedé charlando con Diego Spagnuolo un rato, pasó más o menos en julio del 2024; le pregunté cómo estaba en la ANDIS y me dijo que encontró muchas irregularidades, de las otras gestiones; subsidios mal dados, todo lo que contó siempre", precisó el testigo.

Rodríguez recordó: "me dijo que le gustaría tener más manejo de ANDIS, sin especificar en qué sentido, y me dijo además que el que lo impedía era Lule Menem". "Me dijo: el que maneja todo es Lule Menem", enfatizó.

Cuando llegó Fantino, su colega le sugirió que le preguntara por el riojano, para sacarle "título a la nota", a raíz de la bronca que había manifestado en la charla previa, en off, con Rodríguez.

En la Fiscalía quisieron saber detalles sobre qué manejaba Lule pero el testigo contestó: "No me lo dijo, no explicó qué significaba esto".

En el expediente judicial los investigadores están en las primeras etapas. Por ejemplo levantaron el secreto fiscal y bancario de todos los investigados que son Spagnuolo, el exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini y los hermanos Kovalivker, Jhonatan y Emmanuel, socios de la Droguería Suizo Argentina.

El fiscal Picardi pidió informes detallados a la ARCA sobre las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Y empezó a trabajar sobre el contenido de los servidores y computadoras secuestrados en la droguería Suizo Argentina.

En la causa se presentó además la empresa Droguería Suizo Argentina con sus abogados Santiago Kent y Alejandor López Lecube y pidió expresamente extremar los recaudos con la información de los registros digitales del servidor porque dicen que contienen datos que hacen a la confidencialidad de la historia clínica de pacientes a los que llegaron los medicamentos que vendió la firma.

El expediente ya reunió más de 200 fojas y contiene los informes de las empresas telefónicas sobre las comunicaciones, mensajes de texto y uso de datos de los investigados, informes bancarios sobre la existencia de cuentas personales y de la firma.