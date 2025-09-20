El posteo de Axel Kicillof a 100 días de la detención de Cristina Kirchner: "Democracia débil"
El gobernador bonaerense aseguró en su mensaje que la expresidenta “fue acosada, difamada y perseguida durante años”
Minutos después de que Cristina Kichner escribiera un posteo contra la gestión de Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestó este sábado desde su cuenta oficial de X al cumplirse 100 días de la detención de la expresidenta. “Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”, escribió en sus redes. El mandatario evitó confirmar si estará esta tarde en la convocatoria que el kirchnerismo hizo a San José 1111, donde la dos veces presidenta está cumpliendo prisión domiciliaria.
Kicillof afirmó que la detención se produjo "bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios" y denunció que en "la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo". El gobernador enmarcó la situación como el punto culminante de un proceso de "revanchismo" que incluyó años de "acoso, difamación y persecución" contra la exmandataria.
El gobernador recordó el atentado que sufrió la expresidenta, asegurando que el "odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos".
Además, Kicillof cerró su mensaje con una defensa férrea de la figura de la exvicepresidenta: "La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla". Sostuvo que su "injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta".
Nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner contra el Presidente: ahora, por la posibilidad de un default
Tras cien días de arresto domiciliario, Cristina Kirchner le envió un nuevo mensaje al Presidente a través de sus redes. Con el tradicional "Che Milei", en esta oportunidad, la exmandataria criticó la gestión económica del Gobierno y alertó sobre un posible default.
“¡Che Milei! ¡Que olor a default!... Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días... “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, expresó la expresidenta en su cuenta de X durante la mañana del sábado.
Cristina Kirchner apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Toto Caputo que una vez más repite las políticas que ya llevó adelante durante la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "'La banda del carry trade' del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".
La dirigente también sindicó a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".
Por si esto fuera poco, cerró con una referencia directa a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, señalada como presunta beneficiaria de coimas: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?", aludiendo a la canción que se volvió viral y fue entonada incluso por diputados del peronismo en el Congreso tras el rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
