Juan Grabois insultó a Luis Caputo y el ministro de Economía le respondió: "Tenés razón"
El dirigente opositor y el Ministro de Economía de Javier Milei se trenzaron en redes.
Juan Grabois, acusó al Ministro de Economía de fundir el país. Su mensaje surge en un contexto donde el Banco Central volvió a intervenir fuerte en el mercado y vendió 678 millones de dólares en la última rueda de la semana para contener al dólar. Fue la mayor venta desde que asumió Javier Milei y la más alta desde el derrape de octubre de 2019. Juan Grabois apuntó contra el ministro de Economía con un duro posteo en X: "Caputo, la concha de tu madre, otra vez fundiendo al país; la vas a pagar toda vos".
El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con un filoso sarcasmo al dirigente social Juan Grabois, quien lo había insultado duramente acusándolo de "fundir el país". La respuesta de Caputo se viralizó rápidamente, profundizando la polarización en la escena política. “Tenés razón. Hace 20 meses ustedes habían dejado un país parecido a Suiza y la sociedad injustamente votó a Javier Milei, a pesar del laburazo que habían hecho", comenzó Caputo irónico. "Además fuiste siempre un tipo muy educado, respetuoso de la propiedad privada y con ideas económicas que jamás fracasaron. Yo creo que te mereces ser Presidente“.
Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"
Durante la noche de este jueves, Luis Caputo se hizo presente en los estudios del streaming libertario "Carajo", luego de que el Banco Central interviniera de manera oficial por la fuerte suba del dólar tras el rechazo a los vetos de Javier Milei en la Cámara de Diputados.
Allí, el ministro de Economía dio su "opinión" sobre lo que él cree que "está pasando": "Estamos viendo una cosa medio bizarra en Argentina, en este sentido... Hay un ataque político como, probablemente, yo no haya visto nunca, no sé si alguna vez en la historia haya pasado, yo no lo vi nunca", inició. "Un ataque político fenomenal, pero digo 'raro' porque, esta vez, este ataque está combinado con una situación económica muy sólida que Argentina no tuvo nunca", agregó.
Y continuó: "Entonces, hoy, a pesar de todo lo ocurrido, seguimos con superávit fiscal, que se anunció hoy, superávit comercial, un Banco Central capitalizado, no hay emisión monetaria, la inflación sigue controlado, entonces, es una situación rara porque los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia como típicamente se reacciona en Argentina: sin tanto análisis de lo fundamental, sino de decir 'bueno, dado este lío, me tengo que cubrir o algo'".
Seguidamente, el funcionario libertario reveló el plan del Gobierno a partir de esta situación: "Nosotros confiamos plenamente en el programa económico y no nos vamos a mover el programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda".
"Al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque es el esquema que se acordó en su momento", cerró.
