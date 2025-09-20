Juan Grabois insultó a Luis Caputo y el ministro de Economía le respondió: "Tenés razón"

Allí, el ministro de Economía dio su "opinión" sobre lo que él cree que "está pasando": "Estamos viendo una cosa medio bizarra en Argentina, en este sentido... Hay un ataque político como, probablemente, yo no haya visto nunca, no sé si alguna vez en la historia haya pasado, yo no lo vi nunca", inició. "Un ataque político fenomenal, pero digo 'raro' porque, esta vez, este ataque está combinado con una situación económica muy sólida que Argentina no tuvo nunca", agregó.

Y continuó: "Entonces, hoy, a pesar de todo lo ocurrido, seguimos con superávit fiscal, que se anunció hoy, superávit comercial, un Banco Central capitalizado, no hay emisión monetaria, la inflación sigue controlado, entonces, es una situación rara porque los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia como típicamente se reacciona en Argentina: sin tanto análisis de lo fundamental, sino de decir 'bueno, dado este lío, me tengo que cubrir o algo'".

Seguidamente, el funcionario libertario reveló el plan del Gobierno a partir de esta situación: "Nosotros confiamos plenamente en el programa económico y no nos vamos a mover el programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda".

"Al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque es el esquema que se acordó en su momento", cerró.