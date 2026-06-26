Papelón: Andrés Ravier debutó como vocero en lugar de Manuel Adorni y ya se negó a responder preguntas

Adrián Ravier

“Para mi es un honor ser la voz del Presidente", dijo Ravier y luego comenzó a marcar la cancha sobre su postura de cara a las preguntas que vendrán a partir de la próxima semana sobre el escándalo Adorni y adelantó que se expresará “en el marco de los temas que competen a la marcha del Gobierno nacional” y que no se entrometerá en “las competencias de otro poder, ya sea el Judicial o el Legislativo”.