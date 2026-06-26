Papelón: Andrés Ravier debutó como vocero en lugar de Manuel Adorni y ya se negó a responder preguntas
El reemplazante de Manuel Adorni apenas pudo presentarse, ensalzar la figura de Javier Milei y repasar supuestos logros de la gestión libertaria.
“Esto no será una conferencia de prensa”, así dio inicio a su gestión como nuevo vocero presidencial Andrés Ravier en reemplazo del cada vez más complicado Manuel Adorni. Un vocero sin voz para evitar responder preguntas que, como era de esperar, iban a versar sobre la tan súbita como inexplicable riqueza del Jefe de Gabinete. Ravier apenas se dedicó a leer un discurso para presentarse, destacar la figura del presidente Javier Milei y destacar supuestos logros de la gestión libertaria.
Ravier justificó la decisión de no responder preguntas en que su designación formal como vocero será cuando el mandatario vuelva de su viaje a España. A continuación, simplemente leyó un discurso.
“Para mi es un honor ser la voz del Presidente", dijo Ravier y luego comenzó a marcar la cancha sobre su postura de cara a las preguntas que vendrán a partir de la próxima semana sobre el escándalo Adorni y adelantó que se expresará “en el marco de los temas que competen a la marcha del Gobierno nacional” y que no se entrometerá en “las competencias de otro poder, ya sea el Judicial o el Legislativo”.
Así dejó en evidencia que no responderá preguntas sobre Adorni ya que el escándalo es materia de investigación judicial. A pesar de ello es cierto que Adorni sigue siendo uno de los funcionarios de mayor rango en el gobierno libertario.
Tal como viene haciendo Milei, cabe entonces esperar que Ravier intente repetir, una y otra vez, que se trata de un tema de la Justicia y así evadir el delicado tema en el que el gobierno libertario se encuentra empantanado desde hace cuatro meses y del que no logra salir por la obstinación de sostenerlo en el cargo a pesar de todas las evidencias que dan cuenta de la trama de corrupción que involucra al Jefe de Gabinete.
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