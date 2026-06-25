CGT debatió el nuevo paro general: cómo es el "modelo francés" adoptado y el cronograma de medidas

Este formato reemplaza el tradicional paro de 24 horas por un entramado de medidas de fuerza sectoriales, rotativas y sostenidas en el tiempo para presionar al Ejecutivo de forma escalonada.

El nuevo cronograma de la central obrera se desarrollará bajo las siguientes fases:

Acciones de base: Realización de asambleas informativas sorpresivas y protestas segmentadas por rama de actividad.

Visibilización: Campañas de difusión pública y movilizaciones callejeras focalizadas.

Confluencia final: Una vez madurado el escenario político y consensuado con las delegaciones regionales y las demás centrales obreras, el proceso decantará en un paro nacional acompañado de una marcha federal.

La batalla judicial y el proyecto hacia 2027

Más allá de las calles, la CGT activará una fuerte contraofensiva en los tribunales para frenar la aplicación de la Ley de Modernización Laboral. El Consejo Directivo instruyó a cada sindicato afiliado a presentar amparos y recursos judiciales con un foco prioritario: blindar la "ultraactividad" de los convenios colectivos, garantizando que los derechos y cláusulas sigan vigentes una vez vencidas las paritarias.

En paralelo, la central comenzó el diseño de un programa político propio con la mirada puesta en las elecciones de 2027, mientras repasa las denuncias ya radicadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).