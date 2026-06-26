Javier Milei: "Si a Manuel Adorni lo consideran culpable, lo eyecto de una patada"

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Senado: el oficialismo hizo caer la sesión para blindar a Manuel Adorni de un eventual pedido interpelación

El gobierno de Javier Milei pudo finalmente blindar a Manuel Adorni, y logró hacer caer la sesión en el Senado de este jueves en la que la oposición apuntaba a impulsar un pedido de interpelación contra el cuestionado Jefe de Gabinete, investigado por estas horas por la Justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El oficialismo no dio quórum en la Cámara Alta e hizo caer la sesión en la que estaba previsto tratar la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada".

Fuentes del oficialismo parlamentario reconocieron a Ámbito que la caída de la sesión podría representarle beneficios, aunque desde el radicalismo habían asegurado que blindarían el tercio para evitar que avanzara la moción de censura.

mayans

Sin embargo, como el presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, había adelantado que iban a acompañar el pedido de interpelación, en el oficialimos prefirieron no correr riesgos. "Vamos a acompañar y seguir insistiendo con el proyecto que presentamos. Ahora ya me descolocaron. Pregúntenle al peronismo y a los libertarios qué acuerdo hicieron para levantar la sesión", advirtió el senador macrista que se diferenció así de la postura de ese mismo espacio en Diputados.

A su turno, el jefe del bloque peronista José Mayans, advirtió que "están protegiendo a Adorni. Se está haciendo una interpretación torcida de la Constitución para proteger al jefe de Gabinete. Incluso dirigentes de distintos partidos políticos sostuvieron que Adorni no debería haber permanecido ni cinco minutos más en el cargo porque mintió y tuvo una omisión maliciosa. Son cosas absolutamente inverosímiles".

El bloque de La Libertad Avanza ingresó hoy al recinto pero nunca ocupó sus bancas para no dar el quórum de 37 senadores necesarios para poder abrir la sesión.

El oficialismo había propuesto a los bloques duialoguistas abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 1° de julio para tratar dos proyectos de Adorni. El objetivo era imitar la estrategia que llevaron exitosamente el miércoles en Diputados con el apoyo de los bloques de Diputados del PRO y la UCR, más algunos legisladores provinciales.

Sin embargo frente a un radicalismo que se mostraba dividido en el Senado y la decisión del PRO que presentó un proyecto de interpelación a Adorni, el oficialismo la presidenta de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, prefirió la cautela y hacer caer la sesión. Bullrich, junto a sus compañeros de bancada ingresaron al recinto pero esperaron que se cumplieran los 30 minutos reglamentarios y, parados al lado de sus bancas, no dieron quórum y dejaron caer la sesión.