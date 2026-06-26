En medio del escándalo, Manuel Adorni saca pecho y se jacta de un delito: "No evadí más porque no pude"

milei evasor

Así lo revelaron senadores que participaron del encuentro, muchos de ellos incómodos con quedar pegados al cuestionado Jefe de Gabinete, y al que Patricia Bullrich pegó el faltazo en otra muestra de autonomía y con la intención de marcar distancia en medio del escándalo de corrupción.

Según trascendió además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que sí estuvo en esos encuentros, pidió sumarse al grupo de WhatsApp que integran los 21 senadores libertarios. Queda claro así que Karina busca también controlar de manera directa qué pasa en la bancada.

En tanto en el bloque de LLA en Diputados -está integrado por 95 legisladores- también tiene un grupo de WhatsApp en el que también participan Karina y su ladero y uno de los principales operadores libertarios, Eduardo “Lule” Menem.

milei fuga

Las muestras de autonomía política de Bullrich, jefa de los libertariosa en el Senado, irritan al núcleo duro mileísta y por eso, Karina busca tener mayor control sobre lo que pasa en la bancada.