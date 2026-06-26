En medio del escándalo, Manuel Adorni saca pecho y se jacta de un delito: "No evadí más porque no pude"
En la reunión que mantuvo con senadores libertarios, Manuel Adorni dijo no ser "un chorro", admitió ser "un evasor" y confesó que habría querido evadir más.
"El contrabando lo que hace es evitar el fisco, para mí los contrabandistas son héroes, es más uno de mis grandes héroes es Al Capone" aseguró categórico en 2019 el ahora presidente Javier Milei quien no duda en calificar de "héroes", en cada oportunidad que se le presenta, a los evasores. Así no quedan dudas sobre las razones detrás de su solitaria y cerrada defensa de Manuel Adorni, investigado por la Justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y que ya admitió, en diálogo con LN+, ser un evasor.
"Ahorramos en negro como todos los argentinos", se justificó en ese momento insólitamente el cuestionado Jefe de Gabinete y justificó su súbito enriquecimiento con un argumento que no convenció a nadie: encontró dinero en el departamento de su padre y lo invirtió todo en Bitcoin. Luego, "simplemente olvidó" declarar que tenía medio millón de dólares en criptomonedas y cuando lo recordó se puso a comprar lujosas propiedades, hacer viajes en aviones privados y se lanzó a realizar gastos que no podría haber realizado con sus ingresos reales.
Lejos de amilanarse por el avance de la causa judicial, Adorni se ufana de sus delitos. Y así lo hizo en las reuniones con senadores libertarios que mantuvo el lunes para intentar explicarles los detalles de su enriquecimiento y sellar su respaldo frente a los intentos de la oposición por impulsar su interpelación y una eventual moción de censura.
En ese marco, lejos de mostrarse arrepentido, Adorni sacó pecho y hasta se jactó de al menos uno de los delitos en que incurrió. "Soy un evasor. No un chorro. Y no evadí más porque no pude, me arrepiento de no haber evadido más", sentenció sin ponerse colorado.
Así lo revelaron senadores que participaron del encuentro, muchos de ellos incómodos con quedar pegados al cuestionado Jefe de Gabinete, y al que Patricia Bullrich pegó el faltazo en otra muestra de autonomía y con la intención de marcar distancia en medio del escándalo de corrupción.
Según trascendió además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que sí estuvo en esos encuentros, pidió sumarse al grupo de WhatsApp que integran los 21 senadores libertarios. Queda claro así que Karina busca también controlar de manera directa qué pasa en la bancada.
En tanto en el bloque de LLA en Diputados -está integrado por 95 legisladores- también tiene un grupo de WhatsApp en el que también participan Karina y su ladero y uno de los principales operadores libertarios, Eduardo “Lule” Menem.
Las muestras de autonomía política de Bullrich, jefa de los libertariosa en el Senado, irritan al núcleo duro mileísta y por eso, Karina busca tener mayor control sobre lo que pasa en la bancada.
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