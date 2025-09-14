Para el Financial Times, Javier Milei atraviesa "la mayor crisis de su presidencia"
El reconocido medio británico destaca que la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y una recuperación económica estancada, lo que genera un "nerviosismo" creciente entre votantes y mercados.
El diario británico Financial Times publicó un artículo donde señala que el presidente Javier Milei atraviesa "la mayor crisis" de su gestión a menos de dos años de haber asumido.
Al inicio de su publicación, Ciara Nurgent, periodista del reconocido medio británico, comenta que el mandatario argentino había tenido un primer año de gobierno con "logros visibles" como la desaceleración de la inflación y un plan de austeridad con "sólido respaldo popular", pero en los últimos meses habrían invertido ese escenario.
En esta línea, agregó que el "escándalo de corrupción" que involucró a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, sumado a la derrota electoral en Buenos Aires por más de 13 puntos frente al peronismo, revela una "distancia preocupante" con el electorado.
No solo apuntan a los problemas económicos y los escándalos, sino también a la falta de consensos políticos en el Congreso, donde el oficialismo es minoría. La periodista menciona el veto del Ejecutivo a proyectos de ley claves como la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la redistribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN).
Asimismo, el diario británico apunta que el índice de aprobación presidencial de Javier Milei cayó por primera vez por debajo del 40%, evidenciando un debilitamiento del apoyo: "Los gobernadores provinciales presionarán al debilitado gobierno para que inyecte fondos a sus regiones a cambio de apoyar sus reformas", advirtió Nurgent, quien describió al mandatario argentino como "belicoso".
Además, sugiere que el libertario necesita reaccionar rápidamente para reforzar su presencia política, mostrar capacidad de diálogo y lograr acuerdos con los gobernadores para sostener sus reformas, especialmente, si los resultados de octubre no son los esperados.
