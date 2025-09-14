Para el Financial Times, Javier Milei atraviesa "la mayor crisis de su presidencia"

Asimismo, el diario británico apunta que el índice de aprobación presidencial de Javier Milei cayó por primera vez por debajo del 40%, evidenciando un debilitamiento del apoyo: "Los gobernadores provinciales presionarán al debilitado gobierno para que inyecte fondos a sus regiones a cambio de apoyar sus reformas", advirtió Nurgent, quien describió al mandatario argentino como "belicoso".

Además, sugiere que el libertario necesita reaccionar rápidamente para reforzar su presencia política, mostrar capacidad de diálogo y lograr acuerdos con los gobernadores para sostener sus reformas, especialmente, si los resultados de octubre no son los esperados.

La "frustración" de los votantes ante una recuperación económica que "no termina de llegar" podría agravar la crisis si no hay señales claras de gestión eficaz, concluye.