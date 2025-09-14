Tras la derrota electoral: Javier Milei participó del festival Viva 25 de Vox por videollamada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1967240043128631801?t=GfxdsboOAyMKfMyhHU5gbA&s=08&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en Europa Viva 25. pic.twitter.com/NH3Cn2On2J — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 14, 2025

"Ellos son en todo momento el hogar, un fenómeno violento y lleno de odio, pero no debemos temerles. Porque, como dicen las sagradas escrituras, ellos nos atacan llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo, no les tenemos miedo", expresó.

Para finalizar, el presidente argentino manifestó: "En definitiva, si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos. Los invito a no bajar los brazos, a seguir adelante; que con Santiago Abascal y Vox podrán poner de pie a España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina. Y recuerden que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. Muchísimas gracias a todos. ¡Viva Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Patriot! ¡Viva la libertad, carajo!"

Tras el discurso, Santiago Abascal tomó la palabra para enviarle un mensaje de apoyo y agradecimiento a Milei: "Queremos mandarte toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo en estos momentos en que muchos se están juntando para tratar de hacerte daño. Tienes todo nuestro respaldo".