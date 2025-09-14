Tras la derrota electoral: Javier Milei participó del festival Viva 25 de Vox por videollamada
En medio del escándalo por coimas y luego de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el mandatario suspendió su viaje a España y participó en el acto de ultraderecha con un breve discurso por videoconferencia.
El gobierno nacional atraviesa un escenario político y económico complicado. Por esta razón, Javier Milei suspendió su viaje a España y participó del festival Viva 25, organizado por el partido de ultraderecha VOX, con un breve discurso por por videoconferencia.
"Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy, circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión", se justificó el mandatario argentino, ante la multitud que llenó el Palacio de Vistalegre de Madrid.
Asimismo, agradeció al líder de VOX, Santiago Abascal, por la invitación y por recibirlo "siempre", aun cuando, según sus palabras, "todos" le daban la espalda. Además, dedicó unas palabras al asesinato del activista trumpista Charlie Kirk, a quien definió como un "mártir de la libertad".
"Lamentablemente, este hecho sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento. Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos", aseguró Javier Milei, aunque la investigación indica lo contrario, ya que la familia de Tyler Robinson, sindicado como el asesino de Kirk son "republicanos registrados".
Y añadió: "Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decir lo que pensamos".
"Ellos son en todo momento el hogar, un fenómeno violento y lleno de odio, pero no debemos temerles. Porque, como dicen las sagradas escrituras, ellos nos atacan llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo, no les tenemos miedo", expresó.
Para finalizar, el presidente argentino manifestó: "En definitiva, si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos. Los invito a no bajar los brazos, a seguir adelante; que con Santiago Abascal y Vox podrán poner de pie a España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina. Y recuerden que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. Muchísimas gracias a todos. ¡Viva Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Patriot! ¡Viva la libertad, carajo!"
Tras el discurso, Santiago Abascal tomó la palabra para enviarle un mensaje de apoyo y agradecimiento a Milei: "Queremos mandarte toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo en estos momentos en que muchos se están juntando para tratar de hacerte daño. Tienes todo nuestro respaldo".
