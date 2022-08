Patricia Bullrich le respondió a Cristina Kirchner: "Yo puedo no tomar..."

“Quieren estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice: ‘12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora. No sé, qué sé yo pero, pero… Si lo pensás, por lo menos no lo escribas”, expresó Cristina Kirchner ante senadores y diputados del Frente de Todos en el Congreso, ironizando y haciendo alusión a la creencia de una supuesta afinidad por la bebida alcohólica por parte de Bullrich.