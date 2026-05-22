Patricia Bullrich contestó con un meme cuando se habló de su candidatura a Presidente: "No es cool"
La senadora de La Libertad Avanza aprece cómoda en su nuevo rol político así que respondió con memes cuando le llegó el rumor. Tiene banca hasta 2029.
Patricia Bullrich encontró una nueva identidad política con su incorporación a La Libertad Avanza: tras haber sido ministra de Seguridad de Javier Milei ganó una banca en el Senado hasta 2029. Quizás por eso se dedicó a contestar con memes cuando le llegó el rumor de una posible candidatura a Presidente en 2027.
Promediando el mandato de Javier Milei empezaron a circular rumores sobre quién podría presentarse a las elecciones generales para sucederlo en 2027. Pero cuando el nombre de Patricia Bullrich surgió de boca del periodista Marcelo Bonelli, la senadora contestó vía X con un "not cool".
Lo que ocurre es que cuando llegue el turno de encontrarle sucesor a Javier Milei La Libertad Avanza tendrá que buscar en la bolsa de nombres que tiene disponible, entre cuadros propios y adoptados, ya sea con o sin antecedentes en la justicia.
En el caso de Patricia Bullrich, su extensa búsqueda de identidad política la llevó a ser candidata presidencial en al menos dos oportunidades: la más reciente fue en 2023, cuando se postuló por Juntos por el Cambio para ganarle el puesto a Javier Milei, y perdió.
Lo "not cool" ("no copado") del caso es que la senadora tiene pocos adeptos en Casa Rosada, donde la tildaron de "dañina" por sus comentarios contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a propósito de la investigación que la Justicia Federal le sigue al funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito.
También tuvo roces con Karina Milei, que en calidad de mano derecha del Presidente está abocada a la protección de Manuel Adorni, y con Victoria Villarruel, que es la titular del Senado y Vicepresidenta de la Nación.
La actual líder de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado trató de "fake news" ("noticia falsa") la posibilidad de presentarse como candidata a Presidente en las próximas elecciones, pero medios como MDZOL remarcaron su intento por revivir algunos vínculos con exsocios políticos, por ejemplo, dentro del PRO.
En una de sus etapas políticas Bullrich llegó a ser la presidenta del PRO pero su salto hacia La Libertad Avanza podría haber dinaminado el camino para volver a las filas del partido de Mauricio Macri.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario