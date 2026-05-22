Patricia Bullrich contestó con un meme cuando se habló de su candidatura a Presidente: "No es cool"

En el caso de Patricia Bullrich, su extensa búsqueda de identidad política la llevó a ser candidata presidencial en al menos dos oportunidades: la más reciente fue en 2023, cuando se postuló por Juntos por el Cambio para ganarle el puesto a Javier Milei, y perdió.

Lo "not cool" ("no copado") del caso es que la senadora tiene pocos adeptos en Casa Rosada, donde la tildaron de "dañina" por sus comentarios contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a propósito de la investigación que la Justicia Federal le sigue al funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito.

También tuvo roces con Karina Milei, que en calidad de mano derecha del Presidente está abocada a la protección de Manuel Adorni, y con Victoria Villarruel, que es la titular del Senado y Vicepresidenta de la Nación.

karina bullrich teatro

La actual líder de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado trató de "fake news" ("noticia falsa") la posibilidad de presentarse como candidata a Presidente en las próximas elecciones, pero medios como MDZOL remarcaron su intento por revivir algunos vínculos con exsocios políticos, por ejemplo, dentro del PRO.

En una de sus etapas políticas Bullrich llegó a ser la presidenta del PRO pero su salto hacia La Libertad Avanza podría haber dinaminado el camino para volver a las filas del partido de Mauricio Macri.