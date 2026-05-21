Patricia Bullrich declaró dos propiedades, ahorros por $15 millones y cero deudas

Las declaraciones juradas de funcionarios nacionales suelen funcionar como una especie de radiografía económica de la dirigencia política y permiten observar cómo evoluciona el patrimonio de quienes integran el Gobierno. Aunque muchas veces los números aparecen expresados en valores fiscales —y no necesariamente de mercado—, igual ofrecen una referencia bastante clara sobre la situación patrimonial de cada funcionario.

En el caso de Bullrich, la difusión de los datos se produce además en un contexto particularmente sensible. El gobierno de Javier Milei sostiene uno de los ajustes económicos más fuertes de las últimas décadas, con caída del consumo, salarios golpeados y jubilaciones que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.

En ese escenario, las declaraciones patrimoniales inevitablemente terminan leyéndose también desde otro lugar: el de la distancia entre la situación financiera de la dirigencia y la realidad cotidiana de gran parte de la sociedad.