Patricia Bullrich declaró dos propiedades, ahorros por $15 millones y cero deudas
La ministra de Seguridad presentó su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y expuso un patrimonio que supera los $180 millones.
En una Argentina donde sacar un electrodoméstico en cuotas ya parece una negociación con el FMI, la nueva declaración jurada de Patricia Bullrich dejó una postal bastante alejada del promedio nacional: dos propiedades, ahorros millonarios y ni una sola deuda declarada.
La ministra de Seguridad presentó ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio neto de $257.290.739,67, según los documentos oficiales difundidos en las últimas horas. Dentro de los bienes informados aparecen dos inmuebles —uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en la provincia—, además de cuentas, activos financieros, vehículos y participaciones societarias.
Pero hubo un dato que sobresalió especialmente dentro de la presentación: Bullrich declaró alrededor de $15 millones en ahorros y disponibilidades financieras sin registrar deudas, créditos, hipotecas ni obligaciones pendientes. En otras palabras, mientras buena parte de la clase media argentina convive entre tarjetas explotadas, refinanciaciones y cuotas eternas, la ministra informó una situación patrimonial prácticamente limpia.
Las declaraciones juradas de funcionarios nacionales suelen funcionar como una especie de radiografía económica de la dirigencia política y permiten observar cómo evoluciona el patrimonio de quienes integran el Gobierno. Aunque muchas veces los números aparecen expresados en valores fiscales —y no necesariamente de mercado—, igual ofrecen una referencia bastante clara sobre la situación patrimonial de cada funcionario.
En el caso de Bullrich, la difusión de los datos se produce además en un contexto particularmente sensible. El gobierno de Javier Milei sostiene uno de los ajustes económicos más fuertes de las últimas décadas, con caída del consumo, salarios golpeados y jubilaciones que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.
En ese escenario, las declaraciones patrimoniales inevitablemente terminan leyéndose también desde otro lugar: el de la distancia entre la situación financiera de la dirigencia y la realidad cotidiana de gran parte de la sociedad.
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