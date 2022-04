Fuerte cruce en C5N entre el peluquero Fabio Cuggini y un dirigente de izquierda por los piquetes

“Yo no puedo trabajar, tengo todo cortado, la gente no puede transitar”, criticó y expuso: “Yo soy cuidadano, mi palabra es de ciudadano, la plata que la maneja Desarrollo Social o el ministerio que corresponda y la reparta con una tarjetita a la gente, no que haya intermediarios de por medio, porque a todos los veo de traje. Arrancaron con el mameluco y ahora están de traje, son legisladores. Esto va a terminar mal, están tirando de la soga”.

“Si tienen un reclamo, vayan a la puerta de los dirigentes de (Raúl) Alfonsín a la fecha que aumentaron la pobreza y todo, pero no los cuidadanos que siempre pagaron sus impuestos. Es todo muy lindo pero esto se tiene que terminar”, lanzó con enojo.

“Todos tienen un currito”, aseguró el peluquero sobre los dirigentes sociales.

Néstor Pitrola, por su parte, comenzó explicando el motivo por uno de los piquetes de este viernes: “La manifestación de hoy va a la Cada de Jujuy porque hay dos compañeros del movimiento social, uno del Polo Obrero y otro del MTR 12 de abril, que fueron presos contra todo derecho porque las acusaciones no ameritan para ponerlos presos”.

“No quiero entrar en disputas personales”, mencionó cuando intervino Cuggini: “Qué disputas? Todo chamuyo lo tuyo Pitrola, lo tuyo, lo de Grabois. Todos de trajecito”.

Para Pitrola, lo de Cuggini “es un discurso que está ocultando el problema de fondo de Argentina que es desocupación, una pobreza que supera el 40%, una inflación de alimentos”.

“¿Quién la generó?”, le cuestionó el peluquero.

Pitrola continuó que “cuando la pobreza es del 40% y más de la mitad de los pibes están por debajo de la línea de pobreza, es porque hay un derrumbe de la organización social capitalista que están defendiendo”.

“Los planes sociales han crecido con la lucha de mucha gente, pero con 16.500 pesos no quiere vivir nadie, no hay trabajo”, sostuvo.