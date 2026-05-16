Crisis en Bolivia: las rutas a La Paz siguen bloqueadas y el gobierno apuesta por un "corredor aéreo"

En algunas zonas, los agentes munidos con armas no letales —según informó el portavoz presidencial José Luis Gálvez—, se vieron obligados a retirarse debido a la violencia de los manifestantes liderados por trabajadores mineros y campesinos que exigen aumentos salariales, provisión de insumos y hasta la renuncia del presidente Paz, quien asumió en noviembre del año pasado e implementó fuertes políticas de ajuste.

Es en este marco que el gobierno argentino anunció el envío a Bolivia —a pedido del gobierno de ese país— de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para colaborar en el transporte de productos esenciales hacia distintas ciudades afectadas por los cortes de ruta, de modo de establecer un “corredor aéreo” y así evadir piquetes que parecen infranqueables.

argentina hercules bolivia El Hércules C-130 de la Fuerza Aérea destinado a Bolivia.

El origen de la nueva crisis política y social en Bolivia

Rodrigo Paz ganó las elecciones presidenciales del año pasado y asumió el 8 de noviembre de 2025 con una particular consigna: “Capitalismo para todos”, que en realidad implicó un fuerte ajuste en las cuentas públicas que instrumentó apenas se hizo cargo del Poder Ejecutivo.

Redujo en un 30% el gasto público y eliminó cuatro impuestos para “favorecer la inversión privada”: el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto sobre los juegos de azar y el impuesto a las promociones empresariales, lo que fue celebrado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

Al mismo tiempo, eliminó los subsidios históricos a los combustibles, medida que busca aliviar el peso sobre las arcas estatales pero al mismo tiempo impacta fuertemente en los ingresos de las mayorías bolivianas, lo que derivó en el inicio de las protestas lideradas por la COB, ahora generalizadas.