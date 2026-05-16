Crisis en Bolivia: las rutas a La Paz siguen bloqueadas y el gobierno apuesta por un "corredor aéreo"
El gobierno boliviano, que enfrenta una fuerte oposición a sus políticas de ajuste, intentó liberar las rutas del país, pero los piquetes volvieron.
La crisis que atraviesa Bolivia se intensificó en las últimas horas tras el fracaso de la operación denominada "Corredor Humanitario", lanzada en la noche del viernes último por el gobierno liderado por Rodrigo Paz para despejar las carreteras bloqueadas desde hace más de diez días.
Miles de agentes policiales y tropas militares fueron desplegados a lo largo de las principales vías del país para permitir el paso de camiones cisterna y de carga con ayuda esencial para La Paz y El Alto, pero los esfuerzos oficiales resultaron infructuosos.
Decenas de piquetes montados en las rutas a Laja fueron despejados en la madrugada, pero pocas horas después los manifestantes recuperaron el control de las barricadas para volver a bloquear los accesos a las zonas bolivianas más importantes.
La situación más crítica persiste en El Alto, donde continúan los enfrentamientos entre la policía y manifestantes armados con dinamita. El comandante de la Policía de La Paz, Juan Sotopeña, confirmó que varios agentes resultaron heridos y al menos 25 personas fueron arrestadas por uso de explosivos y vandalismo.
En algunas zonas, los agentes munidos con armas no letales —según informó el portavoz presidencial José Luis Gálvez—, se vieron obligados a retirarse debido a la violencia de los manifestantes liderados por trabajadores mineros y campesinos que exigen aumentos salariales, provisión de insumos y hasta la renuncia del presidente Paz, quien asumió en noviembre del año pasado e implementó fuertes políticas de ajuste.
Es en este marco que el gobierno argentino anunció el envío a Bolivia —a pedido del gobierno de ese país— de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para colaborar en el transporte de productos esenciales hacia distintas ciudades afectadas por los cortes de ruta, de modo de establecer un “corredor aéreo” y así evadir piquetes que parecen infranqueables.
El origen de la nueva crisis política y social en Bolivia
Rodrigo Paz ganó las elecciones presidenciales del año pasado y asumió el 8 de noviembre de 2025 con una particular consigna: “Capitalismo para todos”, que en realidad implicó un fuerte ajuste en las cuentas públicas que instrumentó apenas se hizo cargo del Poder Ejecutivo.
Redujo en un 30% el gasto público y eliminó cuatro impuestos para “favorecer la inversión privada”: el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto sobre los juegos de azar y el impuesto a las promociones empresariales, lo que fue celebrado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.
Al mismo tiempo, eliminó los subsidios históricos a los combustibles, medida que busca aliviar el peso sobre las arcas estatales pero al mismo tiempo impacta fuertemente en los ingresos de las mayorías bolivianas, lo que derivó en el inicio de las protestas lideradas por la COB, ahora generalizadas.
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