Prorrogan plazo para que el Gobierno ponga fin a sus contratos con empresas estatales

De esta manera Milei suprimió normas que obligaban a los organismos nacionales a realizar operaciones exclusivamente con entidades estatales. Específicamente, quedaron sin efecto los decretos que establecían, por ejemplo, la obligación de pagar haberes a empleados públicos exclusivamente a través del Banco de la Nación Argentina. Ahora los disitintos organismos podrán entregarle este negocio a bancos privados. La decisión había sido sintetizada en el Decreto 1187/2012. Para avanzar con el cambio, el pasado mes de abril el Gobierno adjudicó a once bancos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo.