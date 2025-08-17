Javier Milei almorzó con los Granaderos por el 17 de agosto

Kicillof recordó a San Martín y pidió defender "la soberanía, los recursos y la igualdad"

En un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que se conmemora este domingo 17 de agosto, el gobernador de Buenos Aires recordó al prócer en sus redes. "No alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades", sostuvo.

"Este 17 de agosto se hace imprescindible recordar a San Martín por su gesta, pero sobre todo por sus ideas. Porque no alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades. En nuestra provincia, la fuerza de esa lucha marca el rumbo de lo que tenemos que seguir haciendo, que es ni más ni menos que representar los intereses del pueblo", escribió el Gobernador.