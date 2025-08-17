Javier Milei almorzó con los Granaderos por el 17 de agosto
El acto íntimo se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y contó con la participación de los jefes de las Fuerzas Armadas y el ministro Luis Petri.
El Gobierno Nacional resolvió no llevar a cabo un acto oficial por el 17 de agosto, fecha en que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. En su lugar, Javier Milei se trasladó a la Casa Rosada para compartir un almuerzo con los Granaderos.
"El presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezaron el acto en conmemoración al Libertador General José de San Martín realizado por Granaderos en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada", informaron desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente.
Y agregaron: "Lo acompañan al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el Jefe del Ejército Argentino, Teniente General Carlos Presti; el Jefe de Casa Militar, General de Brigada Sebastián Ibañez; y el Jefe del Regimiento de Granaderos, Coronel Matías Mones Ruiz".
Tras el acto protocolar, todos participaron de un almuerzo en la que, además, estuvo presente la diputada y maquilladora oficial Lilia Lemoine: "Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín", indicó, en diálogo con la prensa.
Por el 17 de agosto, el Gobierno decidió no realizó ningún acto oficial, aunque se espera que tras el almuerzo el ministro de Defensa encabece un recordatorio en la Plaza San Martín.
Kicillof recordó a San Martín y pidió defender "la soberanía, los recursos y la igualdad"
En un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que se conmemora este domingo 17 de agosto, el gobernador de Buenos Aires recordó al prócer en sus redes. "No alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades", sostuvo.
"Este 17 de agosto se hace imprescindible recordar a San Martín por su gesta, pero sobre todo por sus ideas. Porque no alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades. En nuestra provincia, la fuerza de esa lucha marca el rumbo de lo que tenemos que seguir haciendo, que es ni más ni menos que representar los intereses del pueblo", escribió el Gobernador.
