El Gobierno verificó el estado de los delfines de Aquarium Mar del Plata

Que decía la denuncia contra Aquarium de Mar del Plata

El ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde hace cinco meses, volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran imágenes de delfines y lobos marinos en presunto mal estado, algo que no está del todo claro todavía si es realmente de ese modo.

Los delfines todavía están dentro de los estanques y algunas voces marcan que sin atención ni cuidados, pero también hay dudas sobre estas afirmaciones debido al negocio inmobiliario que hay detrás de donde están los terrenos cercanos al faro marplatense.

aquarium hoy Video de @dronmardelplata

Qué se dijo desde Aquarium

Cuando cerró el predio, Alejandro Saubidet, Director Científico de Aquarium, le explicó a minutouno.com cómo iba a seguir la situación de los animales.

"Lo que más lamento es el cese del centro de rehabilitación de fauna marina, reconocido a nivel nacional e internacional". Y resaltó, algo que todos querían que supieran: "Este nunca recibió subsidio alguno y se mantiene gracias a la entrada del visitante al parque".

Como también le apena y que no puedan continuar "los proyectos de investigación que allí se desarrollan tanto en forma independiente como en conjunto con investigadores de la UNMDP y del Conicet".

Mas allá de la tristeza que le genera a los empleados el cierre del Aquarium este 31 de marzo, no se puede pasar por alto a los que verdaderamente van a sentir este cambio, van a dejar de vivir en lugar donde se criaron, crecieron y se rodearon del amor de sus cuidadores, como de todos los visitantes: Los animales.

Saubidet para la tranquilidad de todos, detalló que "Todos los animales, los cuales son nacidos del programa de reproducción en condiciones controladas, (los cuales no sobrevivirían en el medio ambiente natural) serán trasladados a oceanarios y bioparques nacionales e internacionales con altos estándares de bienestar animal".

A modo de cierre, el director, lanzó con profundo pesar: "Solo te puedo agregar que es muy dura la separación de sus cuidadores y los animales. Los han cuidado siempre, los visto nacer crecer y reproducirse. Tienen un vínculo muy grande con todos los animales del parque, tanto veterinarios, cuidadores, entrenadores y biólogos".