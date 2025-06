María Julia Oliván, contra el Gobierno por el mal manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad

"Si te dan en papel las cosas, pues entonces, ya que son tan genios de la inteligencia artificial... Sturzenegger estudió en Harvard y tienen contactos con Elon Musk, digitalicen todo", solicitó.

Para extender el reclamo, explicó: "Por lo menos, nosotros los que tenemos hijos con discapacidad, tenemos que poner las facturas en una página web. Esa página web la tiene la prepaga, que es la que autoriza o no esas prestaciones. La Superintendencia de Servicios de Salud es la que tiene que controlar que esas prestaciones se cumplan de acuerdo a la ley. Digamos, el sistema está armado".

Y agregó en torno al accionar del Gobierno: "No podés echarle la culpa a cuatro o cinco vivos, que tampoco sabemos si son cuatro o cinco porque no dice cifras, como tampoco dijeron cuántas eran las pensiones no contributivas mal otorgadas".

"Algunos hablan que eran cifras menores, que eran mil y pico las que habían encontrado en relación a las 10 millones de personas que se estima en Argentina que tienen discapacidad. Las personas que tienen discapacidad no sólo no pueden trabajar, sino que la familia que las rodea tienen una complicación concreta para acceder al mercado laboral, para tener los horarios que tiene el resto de la gente", explicó.

"Y además, algunas son condiciones mentales que son de por vida. Esto también pasa, que están pidiendo que se renueven todos los trámites de cero desde las prepagas. Si vos, Diego Spagnuolo, no podés controlar eso, pedí ayuda al Gobierno, que lo controle la Superintendencia", continuó.

Fue entonces cuando se lanzó contra el titular de la ANDIS: "Si ustedes no se pueden fijar cuáles son los CUD (Certificado Único de Discapacidad) mal dados, no hagan hacer a la gente con discapacidad filas de ocho horas para decir 'sí, yo soy discapacitado... ¿no ves cómo estoy acá reventado en el piso o en mi silla de ruedas desde hace ocho horas?'".

"Háganlo ustedes, crucen los padrones, crucen la ANSES con los certificados de discapacidad, chicos, no es tan difícil. Los otorgan todos los municipios, pídanle a los municipios que los suban a un programa, hagan un software, les va a salir todo mucho más barato y van a dejar de hacer sufrir a la gente que ya tiene la vida bastante jodida", concluyó.

Quién es el polémico titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Diego Spagnuolo es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Argentina. Fue oficializado en su cargo por el Gobierno a fines de 2023.

Se ha generado controversia en torno a algunas de sus declaraciones y decisiones relacionadas con la discapacidad, como la que indicaba que "si tuviste un hijo con discapacidad el problema es tuyo, no del Estado", o el uso de términos discriminatorios en resoluciones oficiales.

Estas situaciones han provocado pedidos de renuncia y críticas de diversos sectores. También ha sido abogado de Javier Milei antes de que este asumiera la presidencia.