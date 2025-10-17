Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en San Vicente: "La crisis es furibunda"

"Mirá Milei, mirá nuestro nuevo ministro de Economía Bessent, mirá, en Argentina lo que está pasando es que, como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de endeudamiento con tarjetas, con el banco. Y los últimos números muestran que ese endeudamiento récord se ha convertido en impagos, en morosidad", advirtió Kicillof.

Y sentenció: "es una catástrofe social, un desastre económico, productivo y laboral que tiene un único responsable y se llama Javier Milei".

axel kicillof Axel Kicillof

Kicillof no dudó además en calificar como un "rotundo fracaso" la gestión de la economía. "Fue a buscar los recursos del campo, los del Fondo, los del blanqueo y ahora a pedirle la escupidera al Tesoro norteamericano. Cuatro salvatajes. Nadie que está bien o tiene éxito necesita que lo salven cuatro veces", sentenció.

Frente a este escenario que trazó Kicillof llamó a "ponerle un freno a Milei" en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y a reeditar la contundente victoria de Fuerza Patria en territorio bonaerense el 7 de septiembre pasado.

"Se rompió un mito: Milei pregonaba que, por primera vez, la crueldad, el odio y la exclusión tenían apoyo popular. El 7 de septiembre ese hechizo se rompió", dijo Kicillof, y agregó que "hacía 20 años que en la Provincia no se ganaba una elección intermedia".

urna electoral.jpg

Y sentenció: "faltan muy pocos días para una elección crucial, histórica e importante. Ya no sólo va a opinar en las urnas nuestro pueblo sobre esta política de hambre y de destrucción de nuestro tejido productivo, la educación, la salud y los derechos, también va a opinar el pueblo bonaerense sobre la cuestión de la soberanía. Tenemos que dejar bien claro que al gobierno de Milei se le pone un limite en las urnas y con el voto“.