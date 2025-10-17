Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en San Vicente: "La crisis es furibunda"
El gobernador bonaerense criticó la política económica oficial durante la conmemoración de los 80 años del hecho fundacional del peronismo.
Con durísimas críticas a la gestión de Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en San Vicente uno de los actos que se celebrarán a lo largo de todo este viernes en un nuevo Día de la Lealtad peronista.
En su duro discurso Kicillof trató de "desvergonzado" al presidente Milei y dijo que la visita a Donald Trump en la Casa Blanca fue "una de las escenas de humillación y entrega nacional más vergonzosa. Vimos un Presidente al que ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra de lo que dice".
Acompañado en el escenario por los candidatos de Fuerza Patria Jorge Taiana y Juan Grabois, Kicillof aseguró además que el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, es "el nuevo ministro de Economía" de la Argentina.
En ese sentido el mandatario bonaerense recordó que, ante las críticas a su plan económico por las dificultades que enfrenta la gran mayoría de los trabajadores para poder llegar a fin de mes, "contestó el desvergonzado del Presidente que eso no es verdad porque si no habría por las calles fallecidos y muertos".
"Mirá Milei, mirá nuestro nuevo ministro de Economía Bessent, mirá, en Argentina lo que está pasando es que, como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de endeudamiento con tarjetas, con el banco. Y los últimos números muestran que ese endeudamiento récord se ha convertido en impagos, en morosidad", advirtió Kicillof.
Y sentenció: "es una catástrofe social, un desastre económico, productivo y laboral que tiene un único responsable y se llama Javier Milei".
Kicillof no dudó además en calificar como un "rotundo fracaso" la gestión de la economía. "Fue a buscar los recursos del campo, los del Fondo, los del blanqueo y ahora a pedirle la escupidera al Tesoro norteamericano. Cuatro salvatajes. Nadie que está bien o tiene éxito necesita que lo salven cuatro veces", sentenció.
Frente a este escenario que trazó Kicillof llamó a "ponerle un freno a Milei" en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y a reeditar la contundente victoria de Fuerza Patria en territorio bonaerense el 7 de septiembre pasado.
"Se rompió un mito: Milei pregonaba que, por primera vez, la crueldad, el odio y la exclusión tenían apoyo popular. El 7 de septiembre ese hechizo se rompió", dijo Kicillof, y agregó que "hacía 20 años que en la Provincia no se ganaba una elección intermedia".
Y sentenció: "faltan muy pocos días para una elección crucial, histórica e importante. Ya no sólo va a opinar en las urnas nuestro pueblo sobre esta política de hambre y de destrucción de nuestro tejido productivo, la educación, la salud y los derechos, también va a opinar el pueblo bonaerense sobre la cuestión de la soberanía. Tenemos que dejar bien claro que al gobierno de Milei se le pone un limite en las urnas y con el voto“.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario