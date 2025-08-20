Quién es Laura Soldano, la candidata libertaria referente del Bikini Fitness y el esoterismo
El cierre de las listas de candidatos de La Libertad Avanza dejó varias perlitas. Una de las más comentadas es esta inclusión en Córdoba.
La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, estuvo detrás de cada uno de los nombres que forman parte de las listas de candidatos de ese espacio de cara a las Elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
Plagadas de famosos sin experiencia previa en la política, uno de los nombres que más ruido mediático provocó en los últimos días es el de Laura Soldano, segunda en la lista de candidatos libertarios a la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Córdoba.
Soldano se volcó en los últimos años a la militancia enrolada en el partido violeta luego, según admitió ella misma, de atravesar una experiencia mística según la cual Javier Milei iba a ser "el salvador" de la Argentina.
De 44 años edad, Soldano tiene un pasado en el deporte de alto rendimiento tras lo cual se volcó de lleno al esoterismo.
El inicio de su exposición pública estuvo ligado al mundo del fitness, donde cosechó reconocimientos de alcance nacional e internacional. Su disciplina la llevó a consagrarse campeona de Bikini Fitness, en 2015, en escenarios de Estados Unidos, como Las Vegas y Nueva York.
Su presencia en redes sociales reforzó su posición de referente en torno a la disciplina del cuerpo y el rendimiento físico como vehículos de éxito y bienestar.
Sin embargo, según contó, en la cima del reconocimiento en el ámbito fitness experimentó un sentimiento de vacío interior y la sensación de estar atrapada en un personaje. Esta situación la llevó a adentrarse en el mundo del esoterismo.
Desembarco en la política
Su cambio personal se trasladó luego al plano político, en un recorrido que ella describió como consecuencia de una visión reveladora. Durante una meditación, Soldano confesó haber visto a Milei como futuro presidente del país y a Argentina como un “faro de luz” en el mundo. Así fue como se acercó a La Libertad Avanza.
Su discurso no se limita a argumentos técnicos ni a consignas económicas: interpela desde el lenguaje de la autoayuda, la espiritualidad y la defensa rotunda de la libertad individual. Temas como la energía positiva, la conexión entre opuestos –luz y oscuridad, yin y yang– y la idea de misión personal se mezclan con referencias constantes a la “batalla cultural” y la necesidad de cambiar estructuras que, según ella, operan contra el interés de la sociedad.
