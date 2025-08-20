Quién es Laura Soldano, la candidata libertaria referente del Bikini Fitness y el esoterismo

Su presencia en redes sociales reforzó su posición de referente en torno a la disciplina del cuerpo y el rendimiento físico como vehículos de éxito y bienestar.

Sin embargo, según contó, en la cima del reconocimiento en el ámbito fitness experimentó un sentimiento de vacío interior y la sensación de estar atrapada en un personaje. Esta situación la llevó a adentrarse en el mundo del esoterismo.

Desembarco en la política

Su cambio personal se trasladó luego al plano político, en un recorrido que ella describió como consecuencia de una visión reveladora. Durante una meditación, Soldano confesó haber visto a Milei como futuro presidente del país y a Argentina como un “faro de luz” en el mundo. Así fue como se acercó a La Libertad Avanza.

Su discurso no se limita a argumentos técnicos ni a consignas económicas: interpela desde el lenguaje de la autoayuda, la espiritualidad y la defensa rotunda de la libertad individual. Temas como la energía positiva, la conexión entre opuestos –luz y oscuridad, yin y yang– y la idea de misión personal se mezclan con referencias constantes a la “batalla cultural” y la necesidad de cambiar estructuras que, según ella, operan contra el interés de la sociedad.