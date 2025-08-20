Chaco: una jueza citó a indagatoria al presidente de La Libertad Avanza por afiliaciones truchas

La fiscalía llamó a testimonial a unas 60 personas; de 45 que declararon, 40 negaron haber firmado o consentido su afiliación, aunque insólitamente sus fichas llevaban la firma certificada por Rodríguez.

Rodríguez está imputado por supuesto delito de falsedad ideológica de documento público agravado por su condición de funcionario público, en al menos 40 hechos en concurso real. También abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Según fuentes de la investigación, Rodríguez designó como defensores a Zacarías Issolio y a Mercedes del Rosario Goitía, actual candidata a diputada nacional por la coalición LLA-UCR chaqueña.