Un diputado libertario también pide la renuncia de José Luis Espert

El primero de ellos "es que deje de presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es uno de los pedido que seguramente trataremos a partir de las 13 cuando se reúna la comisión hoy que está convocada por el Presupuesto 2026. Este será el tema principal que se tratará seguramente", explicó Zago.

espert milei lomas de zamora Foto: NA | Claudio Fanchi.

Y sentenció: "en ese sentido, nada más ni nada menos cuando presidís una comisión tan importante como Presupuesto, creo que Espert debería dar un paso al costado. Y en eso estamos convencidos, que una persona que va a tener que enfrentar un proceso que le va a ocupar muchísimo tiempo debería dejarle la comisión a otro colega de LLA".

Zago rechazó sin embargo el pedido para que Espert sea desaforado y expulsado de la Cámara de Diputados. En ese sentido dijo no estar de acuerdo con "el pedido de desaforarlo, para eso hay que esperar los tiempos de la justicia y decidir si tiene responsabilidad o no en lo que lo acusan".