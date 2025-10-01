Un diputado libertario también pide la renuncia de José Luis Espert
Acusado de recibir financiamiento narco para su campaña electoral, José Luis Espert comienza a quedarse cada vez más solo y crecen los reclamos para que renuncia a la Comisión de Presupuesto.
El principal candidato en provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, José Luis Espert, está cada vez más solo. Luego de que se supiera que el diputado nacional libertario recibió en 2020 más de 200 mil dólares del narcotraficante Federico "Fred" Machado, hasta sus propios aliados le reclaman ahora que de un paso al costado.
Aunque el presidente Javier Milei rechazó las acusaciones y aseguró que se tratan de "chimentos de peluquería" lo cierto es que la contundencia de la denuncia sustentada en una investigación de la justicia de los Estados Unidos está pegando de lleno en la línea de flotación de la campaña de LLA y el PRO.
Y cada vez son más los que piden su renuncia. El diputado Oscar Zago, ex presidente del bloque de LLA y actual cabeza del MID en la Cámara Baja advirtió que Espert debe renunciar.
En diálogo con Radio Re, Zago advirtió que en la actualidad "hay dos pedidos" en el marco del escándalo que envuelve a Espert.
El primero de ellos "es que deje de presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es uno de los pedido que seguramente trataremos a partir de las 13 cuando se reúna la comisión hoy que está convocada por el Presupuesto 2026. Este será el tema principal que se tratará seguramente", explicó Zago.
Y sentenció: "en ese sentido, nada más ni nada menos cuando presidís una comisión tan importante como Presupuesto, creo que Espert debería dar un paso al costado. Y en eso estamos convencidos, que una persona que va a tener que enfrentar un proceso que le va a ocupar muchísimo tiempo debería dejarle la comisión a otro colega de LLA".
Zago rechazó sin embargo el pedido para que Espert sea desaforado y expulsado de la Cámara de Diputados. En ese sentido dijo no estar de acuerdo con "el pedido de desaforarlo, para eso hay que esperar los tiempos de la justicia y decidir si tiene responsabilidad o no en lo que lo acusan".
