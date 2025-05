Ramiro Marra no puede caminar por la calles de la Ciudad: así lo repudia y lo insulta la gente

La prueba de este rechazo de la gente fue una reciente entrevista que le realizaron en la señal TN, mientras la cronista y el candidato a legislador caminaba por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su perro. "Hijo de put...", le gritaron a Marra, supuestamente, desde el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos.

"¿Están insultando? Veamos de dónde me están insultando, eso es la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, desde un edificio público me están insultando", señaló indignado, mientras la periodista le indicaba que, en realidad, no se sabía de dónde había provenido el grito.

En este sentido, el candidato de la UCeDé agregó: "Seguramente que a alguien no le gusto, pero están insultando desde un edificio público". En tanto, otro vecino porteño le espetó: "Te pasea el perro, Marra. Te pasea a vos el perro".

marra insultos.mp4

Luego de este tenso momento, la cronista le consultó por qué se había ido de La Libertad Avanza, ante lo cual Marra no dudó en responder: "Ya lo contesté muchas veces, lo puedo contestar las veces que quieran: no lo sé, porque no fue una decisión mía".

Lo cierto es que Ramiro fue expulsado de la fuerza que conducen los hermanos Milei tras diferencias con su accionar, aunque realmente nunca dejaron en claro el motivo por el cual lo echaron.