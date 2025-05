De campaña, Ramiro Marra se peleó con un "fisura" en plena vía pública: "No te voto ni en pedo..."

"Actualmente, sos legislador. ¿Qué hiciste o presentaste hasta ahora? ¿Y qué resultados tuviste? No es chicana, es pregunta", le preguntó la periodista, para que Marra comenzara a vacilar y terminara reconociendo que sólo se dedicó a la denominada "batalla cultural".

Ahora, el exasistente de Javier Milei salió de recorrida por las calles porteñas a conversar con los vecinos en el microcentro, donde algunos lo insultaron, mientras que otros le recriminaron por sus iniciativas contra la gente en situación de calle, a los que el aspirante llama "fisuras".

"'Fisura' está mal porque estás discriminando. Como a vos te gusta hablar, tenés que escuchar", le recriminó un hombre que explicó que pide "ayuda" porque no quiere "delinquir", y afirmó: "Como me hablás ahora, yo te voto. Pero como estabas hablando recién, no te voto ni en pedo".

Luego del tenso intercambio, el "fisura" y el candidato terminaron dándose la mano.

ramiro marra fisura

Qué anticipan las encuestas preelectorales de la Ciudad

En concreto, un reciente estudio de la consultora Proyección, realizado entre el 30 de abril y el 5 de mayo último, tiene al candidato de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, ganando la elección porteña con el 24,6%.

Para completar el podio aparece en segundo lugar del vocero presidencial y postulante de LLA, Manuel Adorni, con el 22,8% de intención de voto, y en tercer lugar la primera candidata del macrismo, Silvia Lospennato, con el 19,7%.

Bastante más atrás y según la encuesta citada, están Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires), que obtendría el 6,1% de los votos; Ramiro Marra (UCeDe), con el 4,1%; Vanina Biasi (Frente de Izquierda), con 2,4%; Paula Oliveto (Coalición Cívica), con 2,3%; Lucille Levy (Evolución), con el 2%; Ricardo Caruso Lombardi (MID), con 1,9%; Juan Abal Medina (Seamos Libres), con 1,5%, mismo porcentaje atribuido a Alejandro Kim (Principios y Valores).