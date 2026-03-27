Renunció el titular de la Oficina Anticorrupción y ya tiene reemplazo: quién es

Zangaro inició su carrera en el Poder Judicial en 1989 y, a lo largo de los años, ocupó distintos cargos. También integró durante cuatro años el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde participó en procesos de evaluación y control de magistrados.

En paralelo, el Ministerio de Justicia avanzó con otro nombramiento relevante. A través del decreto 195/2026, se designó a la politóloga Jimena Belén Capece como nueva titular de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en reemplazo de Tristán Arturo Corradini, cuya salida se formalizó el 6 de marzo.

Desde la cartera destacaron el rol estratégico del área, encargada de diseñar e implementar políticas públicas federales orientadas a garantizar el acceso a derechos en todo el país.

Entre sus funciones se incluye la asistencia a víctimas de delitos, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y la articulación de programas como el Centro de Asistencia a las Víctimas y el plan Víctimas contra las Violencias.

La subsecretaría también interviene en iniciativas vinculadas a personas con discapacidad en su relación con la administración de justicia y promueve acciones de contención psicosocial en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y violencia de género. Con estos cambios, Mahiques profundiza el armado de su estructura en áreas sensibles del sistema judicial.

Decreto 194/2026:

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