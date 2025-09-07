¿Se les escapó? En LN+ difundieron en vivo un boca de urna de las elecciones bonaerenses
En el canal oficialista pasaron curiosamente un boca de urna en medio de los comicios en la provincia de Buenos Aires. ¿Error?
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, por lo que desde el mediodía comenzaron a circular algunos boca de urna, uno de los cuales fue difundido en vivo por LN+.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.
Como siempre, se espera que con el correr de la jornada electoral se vayan conociendo los resultados del boca de urna, que dicen los sondeos y proyecciones previo a informarse los resultados oficiales. Sin embargo, los mismos no pueden darse a conocer hasta después del cierre de comicios.
En este marco, y en lo que pareció ser un error (aunque muchos no lo interpretaron así), en el canal oficialista filtraron por un instante un boca de urna. Estuvo un rato, por algunos segundos, al aire, hasta que lo sacaron.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
