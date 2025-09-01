Boca de urna de las elecciones bonaerenses: a qué hora se conocerán los resultados

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.

Qué es el boca de urna

Los boca de urna son encuestas que realizan las consultoras políticas durante la jornada de elecciones a las personas que acaban de salir de los establecimientos donde votaron.

Los datos recogidos a través de este servicio no pueden ser publicados en ningún medio, ya que de lo contrario se violaría la Ley nacional, ya que el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe “actos de proselitismo público” y "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre".

De esta manera, los boca de urna recién pueden ser difundidos de forma legal a las 21 de ese domingo.