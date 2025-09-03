Qué se vota este domingo 7 de septiembre: todos los detalles de las elecciones legislativas bonaerenses
Enterate en esta nota qué se vota en cada sección de la provincia de Buenos Aires y por qué es importante entender dónde te toca decidir.
Más de 14 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires se acercarán a los centros de votación este domingo 7 de septiembre para participar en las elecciones legislativas que moldearán el destino político de este vasto y densamente poblado territorio conducido actualmente por el gobernador Axel Kicillof.
A diferencia de las elecciones nacionales que se llevarán a cabo en octubre, los votantes no utilizarán la Boleta Única de Papel, sino que mantendrán el tradicional método de votación mediante la boleta partidaria, también conocida como boleta sábana.
Qué se vota este domingo 7 de septiembre
Esta próxima elección servirá para renovar la mitad de la Legislatura provincial, lo que implica la elección de 46 nuevos diputados y 23 senadores. Adicionalmente, en cada municipio se votará para seleccionar a las autoridades locales, incluyendo concejales y consejeros escolares.
Qué se elige en cada sección electoral de Buenos Aires
- Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección: se votan senadores provinciales.
- Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección: se eligen diputados provinciales.
Detalle de cada sección electoral:
- Primera Sección Electoral
- 24 municipios
- 4.732.831 electores
- 8 senadores
- Segunda Sección Electoral
- 15 municipios
- 649.465 votantes
- 11 diputados
- Tercera Sección Electoral
-19 municipios
- 4.637.863 votantes
- 18 diputados
- Cuarta Sección Electoral
- 19 municipios
- 540.354 votantes
- 7 senadores
- Quinta Sección Electoral
- 27 municipios
- 1.290.948 votantes
- 5 senadores
- Sexta Sección Electoral
- 27 municipios
- 652.077 votantes
- 11 diputados
- Séptima Sección Electoral
- 8 municipios
- 280.000 votantes
- 3 senadores
- Octava Sección Electoral
- 1 municipio
- 576.691 electores
- 6 diputados
¿Es obligatorio votar?
Sí, las elecciones legislativas bonaerenses son obligatorias para ciudadanos de entre 18 y 70 años de edad. Cabe señalar que se puede sufragar desde los 16 años, siempre y cuando se presente el último DNI y la persona figure en el padrón electoral.
Para conocer si estás en el padrón y dónde votás, ingresá en: padron.gba.gob.ar
