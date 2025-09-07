Lilia Lemoine tuvo un ataque de nervios en la puerta de la escuela donde votaba

La armadora de La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta fuertes acusaciones de corrupción, concurrió a votar pasadas las 12 en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López. Lo hizo bajo un estricto operativo de seguridad y al ser abordada por la prensa manifestó: "No hablo, chicos".

Padrón electoral

El padrón puede consultarse desde este enlace.

Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

Embed - C5N EN VIVO | Toda la información en un solo lugar - Seguí la transmisión las 24 horas

La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses

07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.

11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.

15 a 17: con Jorge Rial.

17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.

20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.

22 a 00: Pablo Duggan y equipo.