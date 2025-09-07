Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

Live Blog Post

Dónde y a qué hora votan los principales candidatos de La Libertad Avanza este domingo

El padrón puede consultarse desde este enlace y los principales candidatos libertarios ya informaron dónde sufragarán, comenzando por el cabeza de lista de la Sexta Sección, Oscar Liberman, quien emitirá su voto a las 8.30 en la Escuela Superior de Comercio de Bahía Blanca.

El candidato de la Octava Sección (La Plata), Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, también concurrirá a votar a primera hora de la mañana del domingo: a las 8.45 en el Colegio Nacional Rafael Hernández de la capital bonaerense.

Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que se presenta como primer candidato a senador por la Primera Sección, emitirá su voto a las 10 de la mañana en la Escuela de San Carlos Borromeo, ubicada en la localidad de Sáenz Peña.

En tanto, el cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) por la Tercera Sección, el excomisario de la Bonaerense Maximiliano Bondarenko, quien votará a las 11.30 en la Escuela Técnica N°2 de Florencio Varela.

Y a las 14, tras almorzar junto a allegados, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que encabeza la lista libertaria por la Quinta Sección, votará en el Instituto Stella Maris Adoratrices, ubicado en Mar Del Plata.

