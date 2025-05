Senadora propuso proyecto "Nariz Limpia" y un libertario le gritó "botona"

En este marco, la senadora indicó: "También agregamos eso. Quieren Ficha Limpia, nosotros agregamos esto. Y ustedes no quieren aprobarlo porque nosotros lo tenemos hace mucho".

Fue entonces que Fernández Sagasti recibió algunos reproches por parte de sus pares, y uno de los senadores libertarios la acusó de "botona" por pedir un examen toxicológico.

"No es de botona o no. Si queremos personas íntegras y lúcidas, conduciendo los destinos de la patria, arranquemos. No seamos hipócritas y selectivos con los delitos", lo cruzó con altura la mendocina.

nariz limpia

En qué consiste "Ficha Limpia", el proyecto que busca aprobar el Senado

La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados, y en rigor busca avanzar en la proscripción de Cristina Kirchner.

Ficha Limpia busca impedir que pueda ser candidato cualquier ciudadano que tenga una condena judicial confirmada en dos instancias por delitos de corrupción aun cuando la condena no haya quedado firme todavía.

El proyecto, tras casi tres meses de inactividad, se convirtió en un instrumento de presión política entre LLA y el PRO. Los libertarios lo utilizaron para presionar al kirchnerismo, ya que su aprobación impediría una posible candidatura de Cristina Kirchner debido a su condena en la causa Vialidad.

Esta estrategia se desarrolló en paralelo a las negociaciones sobre el Criptogate en Diputados y la designación de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema.