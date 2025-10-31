Renunció Lisandro Catalán, tras un mes y medio al frente del Ministerio del Interior
Tras la salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete, el funcionario que había asumido el pasado 14 de diciembre también dio el portazo.
Inmediatamente después de que Guillermo Francos presentara su renuncia a Javier Milei y el Gobierno informara la designación de Manuel Adorni como su reemplazante, Lisandro Catalán se sumó al portazo e informó también su salida de la gestión libertaria. Actualmente, fungía como ministro del Interior, cargo en el que había sido designado el pasado 14 de septiembre, es decir, hace un mes y medio.
A través de su cuenta de X, Catalán escribió: "Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", comenzó indicando en la noche de este viernes.
"Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", cerró.
Cabe destacar que esta salida se esperaba, dado que Catalán siempre fue el segundo de Francos, por lo que se cree que la renuncia de ambos tiene que ver con un rumor que toma cada vez más fuerza: Santiago Caputo comenzará a tener un rol más preponderante en el Gobierno y no se descarta que se haga cargo de un ministerio.
Aunque no es una información que se sabe a ciencia cierta, pareciera tratarse de un secreto a voces, lo que habría desencadenado en la molestia de Francos y su posterior salida, que arrastró también al ahora exministro del Interior.
Manuel Adorni es el nuevo jefe de Gabinete
A través de un breve comunicado que salió inmediatamente después de que Guillermo Francos informara su renuncia en redes sociales, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni es el nuevo jefe de Gabinete de ministros en la gestión libertaria.
"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como jefe de Gabinete de ministros", comienza indicando el escrito que también se lanzó en redes sociales.
En este sentido, expresaron: "El presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras".
"El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él", deslizaron, en muestra de gratitud al funcionario saliente.
E informaron: "En su reemplazo, el nuevo jefe de Gabinete de ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario