Trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron penalmente a Javier Milei por no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica

“Es insólito que un gobierno actúe de forma antidemocrática y autocrática. Denunciamos penalmente a los firmantes del decreto que promulga la emergencia pero dice no poder aplicarla por falta de fondos. Eso no se puede admitir en un Estado de derecho”, sostuvo Lezana en el comunicado.

La denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público incluye también al ministro de Salud, Mario Lugones, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el gremio los responsabilizan por el incumplimiento de la ley. Además, la organización anunció que promoverá una campaña nacional para pedir al Congreso que active un juicio político contra los funcionarios mencionados, según el sitio infogramiales.