Quién es Franco Rinaldi, el ex candidato a diputado acusado de atropellar a una delivery en Palermo

“Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a cuatro cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni cómo hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales”, manifestó en las redes sociales Tetaz.

Franco Rinaldi es licenciado en Ciencias Políticas, periodista y consultor aeronáutico. Por sus conocimientos, suele ser invitado en distintos medios y eventos para debatir y aportar miradas sobre la aviación (fue uno de los impulsores de las low cost).

Padece osteogénesis imperfecta: mide 1,10 metros y se moviliza en silla de ruedas.

En las redes sociales, Rinaldi tiene un programa llamado ”Un café con Franco”, en el que analiza la actualidad del país desde una mirada liberal. A partir de la explosión y sus polémicas declaraciones, el politólogo expandió su público.

Rinaldi suele opinar sobre fútbol, música, cine y televisión y hace críticas al progresismo y al populismo. Los memes se volvieron virales y le dieron más fama a quien fuera en 2021 ex precandidato por el espacio de Ricardo López Murphy, dentro de Juntos por el Cambio.

En 1992, Franco Rinaldi ganó el Premio Persona en la categoría “Niño del año”, que le dio título a su primer libro, donde habla de su vida y las dificultades que enfrentó por su osteogénesis imperfecta (mide 1,10 metros y se moviliza en silla de ruedas). No obstante, y pese a la patología, Rinaldi nunca abandonó su formación y hasta lanzó otras obras literarias.

En 2020, fue uno de los creadores del término “infectadura”, con el que muchos intelectuales bautizaron las medidas del gobierno de Alberto Fernández ante el Covid-19.