Clases públicas frente a Tribunales para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario

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En este contexto, el gobierno de Javier Milei mantiene su postura de no implementar la ley, con el argumento de preservar el equilibrio fiscal y cuestionando que la norma no define con precisión las fuentes de financiamiento.

La legislación fue aprobada en dos oportunidades, pero el Poder Ejecutivo decidió suspender su aplicación por decreto y avanzar con presentaciones judiciales.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional continúa con el reclamo en el plano legal y elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra en condiciones de emitir un fallo.

Estudiantes decidieron tomar el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini por el financiamiento universitario

Las tomas en el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini —dos de las instituciones preuniversitarias más prestigiosas del país, dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— son medidas de fuerza históricas que suelen reactivarse ante escenarios de fuerte conflicto político.

En la tarde de este martes, los estudiantes de ambas instituciones decidieron ejecutar la toma a partir de las 22:15hs, que es el horario en que termina el turno actual. La fuerte medida de fuerza tiene lugar ante la falta de respuesta del Gobierno con respecto a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Este reclamo se suma a las muchas otras maneras en que los diferentes actores del ámbito educativo intentan que Javier Milei recapacite.

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