Trabajadores del Hospital Garrahan y de las universidades públicas convocaron a un ruidazo para este viernes: a qué hora es

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital, junto a sectores autoconvocados, la Junta Interna de ATE y todo el personal del centro de salud pediátrico, calificaron los vetos como “aberrantes y mentirosos”.

La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, sostuvo que el presidente “acaba de abrir una Caja de Pandora”. “El pueblo ya lo vetó en las urnas el pasado domingo y ahora con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública lo único que hace es provocar la reacción de trabajadores y de todo un pueblo”, advirtió.

Y sentenció: "Este presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad, y vamos a vetarlo nosotros en las calles".

“Nuestra vocación es responder unificados: la salud pública, la universidad y nuestro pueblo. Venimos sosteniendo un reclamo masivo durante meses y vamos a profundizarlo. El Garrahan y la universidad pública son una sola causa”, concluyó Lezana.