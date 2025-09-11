Trabajadores del Hospital Garrahan vuelven al paro tras el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica
El paro del Hospital Garrahan será por 24 horas y comenzará mañana a partir de las 7. Durante la medida de fuerza se garantizará la asistencia en internaciones y guardia.
Tras oficializar este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan convocaron a un paro para resistir en las calles el ajuste que el gobierno de Javier Milei aplica sobre la Salud al mismo tiempo que baja retenciones al campo, alivia el peso del Impuesto a los Bienes Personales a los sectores más ricos del país y multiplica fondos para los Servicios de Inteligencia.
Trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron un nuevo paro que comenzará este viernes a las 7 bajo la consigna "a Milei lo vetamos en la calle".
Confirmaron además la realización de una asamblea para mañana en la que acordarán los pasos a seguir. También informaron una conferencia de prensa en el mismo hospital para el próximo lunes 15.
"Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la Salud Pública y la Universidad, consensuada en un Cabildo Abierto de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos", informaron los trabajadores de APyT.
Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán "masivamente" a la sociedad a manifestarse, en las inmediaciones del Congreso "y en todas las plazas del país". "El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la Universidad Pública", recordaron.
Para finalizar, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7, durante 24hs. y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia. Además, invitaron a participar a toda la comunidad a la asamblea que se realizará mañana en el Hospital a partir de las 13.
