Trabajadores del Hospital Garrahan vuelven al paro tras el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica

milei garrahan

Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán "masivamente" a la sociedad a manifestarse, en las inmediaciones del Congreso "y en todas las plazas del país". "El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la Universidad Pública", recordaron.

Para finalizar, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7, durante 24hs. y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia. Además, invitaron a participar a toda la comunidad a la asamblea que se realizará mañana en el Hospital a partir de las 13.