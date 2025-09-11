Sorpresivo posteo de Victoria Villarruel sobre "presidentes presos": ¿por Cristina Kirchner o Javier Milei?
La vicepresidenta hizo eco de la condena a Jair Bolsonaro en Brasil, con un mensaje que generó diversas interpretaciones.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, alejada de La Libertad Avanza (LLA) en medio de una interna feroz, reapareció este jueves en las redes sociales con un sorpresivo posteo que bien podría interpretarse de diferentes formas y que llega tras la noticia de la condena a Jair Bolsonaro en Brasil.
El Supremo Tribunal Federal (STF) condenó este jueves al expresidente a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico.
La pena emitida por la Sala Primera del STF fue dividida en 24 años y 9 meses de prisión y 2 años y 6 meses de detención, además de una fuerte multa, ya que el relator Alexandre de Moraes consideró el liderazgo de Bolsonaro en la organización criminal que intentó un golpe de Estado en enero de 2023, poco después de la asunción de Lula da Silva.
En este marco de esta condena, la vicepresidenta escribió un tuit en donde no mencionó al ultraderechista brasileño, y que puede tener varias interpretaciones, teniendo en cuenta que la exmandataria Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria y mientras Milei es investigado por la megaestafa $LIBRA y su hermana, Karina Milei, se encuentra en medio del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
"Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos", escribió Villarruel sin mayor contexto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario