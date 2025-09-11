Sorpresivo posteo de Victoria Villarruel sobre "presidentes presos": ¿por Cristina Kirchner o Javier Milei?

La pena emitida por la Sala Primera del STF fue dividida en 24 años y 9 meses de prisión y 2 años y 6 meses de detención, además de una fuerte multa, ya que el relator Alexandre de Moraes consideró el liderazgo de Bolsonaro en la organización criminal que intentó un golpe de Estado en enero de 2023, poco después de la asunción de Lula da Silva.