Trabajadores del Hospital Garrahan prometieron "no dar un paso atrás" en la defensa del centro médico infantil
El presidente Javier Milei vetó la ley para aumentar el presupuesto del Hospital Garrahan, tras lo cual el personal médico advirtió que "se está hundiendo".
Los trabajadores del Hospital Garrahan ofrecieron este jueves una conferencia de prensa en la que se refirieron a la situación del centro médico como "desesperante" después de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica.
"Necesitamos que el hospital reciba un salvataje del Gobierno porque se está hundiendo, los profesionales que se van y los insumos que faltan. Es una situación desesperante para todos nosotros", fue el comentario de una empleada del Hospital Garrahan, cuyo sentimiento encontró eco en los pacientes y el resto del personal.
Desde el Gobierno criticaron la falta de un "financiamiento genuino" para abordar el estado de emergencia propuesto por el texto vetado, que además tiene una "redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación", como hicieron notar.
En definitiva, con el veto de Javier Milei vuelve a foja cero la lucha del personal médico y demás trabajadores del Hospital Garrahan, cuyos nuevos profesionales ingresantes vieron precarizadas sus condiciones laborales por los recientes cambios al régimen nacional de residencias médicas, que es el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (SNRES).
Con todo los médicos aseguraron este jueves: "no vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital", y convocaron a un ruidazo para este viernes en conjunto con los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que también se vieron afectados por un veto presidencial esta semana.
"Hoy más que nunca convocamos a que mañana a las 20 podamos llevar adelante un gran ruidazo nacional en unidad del Garrahan, la salud pública y la universidad", agregaron desde el cento médico.
Durante la tarde del viernes, a partir de las 15, tmabién realizará una asamblea en la que "no se descarta que tomemos medidas más profundas y fuertes" para el Garrahan debido al "ataque tremendo del presidente Milei a nuestro querido hospital”.
