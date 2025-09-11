Trabajadores del Hospital Garrahan prometieron "no dar un paso atrás" en la defensa del centro médico infantil

Con todo los médicos aseguraron este jueves: "no vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital", y convocaron a un ruidazo para este viernes en conjunto con los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que también se vieron afectados por un veto presidencial esta semana.

"Hoy más que nunca convocamos a que mañana a las 20 podamos llevar adelante un gran ruidazo nacional en unidad del Garrahan, la salud pública y la universidad", agregaron desde el cento médico.

Durante la tarde del viernes, a partir de las 15, tmabién realizará una asamblea en la que "no se descarta que tomemos medidas más profundas y fuertes" para el Garrahan debido al "ataque tremendo del presidente Milei a nuestro querido hospital”.