Cambió el pronóstico y se esperan lluvias fuertes de forma inminente en Buenos Aires: cuándo son las tormentas
Informes meteorológicos advierten que las lluvias y tormentas se adelantan en el AMBA. Qué dicen el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored.
A la espera de la llegada de la primavera, el frío se encuentra en clara retirada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y tras una semana que transcurrió con buen clima y temperaturas agradables, las lluvias y tormentas podrían llegar antes de lo previsto, según el sitio especializado Meteored.
El jueves se mantuvo con la misma tendencia que el resto de la semana: cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que arrancaron algo frescas en la mañana pero que tocaron los 23 grados de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con neblinas en la madrugada y cielo algo nublado durante toda la jornada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El termómetro se prevé con marcas que oscilarán entre 11 y 21 grados.
El organismo continúa sin presentar pronósticos de precipitaciones en su extendido que llega hasta el próximo miércoles inclusive. Sin embargo, cambió el pronóstico de Meteored para el AMBA, y ahora espera lluvias y tormentas casi de forma inminente.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Para el SMN, el fin de semana iniciaría con un sábado que se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 20 grados.
Para el domingo, el organismo nacional prevé también cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13 grados y una máxima que llegaría a 23.
Pero es justamente para el cierre del fin de semana cuando el portal Meteored prevé el regreso de las precipitaciones. El sitio informó un 60% de probabilidades de lluvias y tormentas para el domingo 14 de septiembre.
En el informe detallado, el portal meteorológico tiene probabilidades de tormenta para la 1 de la madrugada, y luego de lo que sería una jornada con clima estable, prevé hacia la noche la presencia de "lluvia débil. Restará conocer si con el correr de los días, estos pronósticos se afianzan.
