Cambió el pronóstico y se esperan lluvias fuertes de forma inminente en Buenos Aires: cuándo son las tormentas

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Para el SMN, el fin de semana iniciaría con un sábado que se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 20 grados.

Para el domingo, el organismo nacional prevé también cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13 grados y una máxima que llegaría a 23.

Pero es justamente para el cierre del fin de semana cuando el portal Meteored prevé el regreso de las precipitaciones. El sitio informó un 60% de probabilidades de lluvias y tormentas para el domingo 14 de septiembre.

En el informe detallado, el portal meteorológico tiene probabilidades de tormenta para la 1 de la madrugada, y luego de lo que sería una jornada con clima estable, prevé hacia la noche la presencia de "lluvia débil. Restará conocer si con el correr de los días, estos pronósticos se afianzan.

METEORED (9) Meteored espera lluvias y tormentas en el AMBA para el domingo.