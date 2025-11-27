Un abogado de Miguel Calvete es funcionario de la Oficina Anticorrupción

Cordero Fabbri, de 37 años, no se presentó como abogado de Calvete en este expediente. Sí lo hizo en la causa en la que el empresario fue condenado como explotador “de la prostitución ajena”, el caso por el que está preso, alojado en la cárcel de Ezeiza.

Quienes se desempeñan en la OA tienen habilitada la matrícula para ejercer la abogacía, pero no pueden intervenir en causas por corrupción, explicó a ese medio un exfuncionario del organismo. Todo indica que es por eso que, si bien Cordero Fabbri fue en auxilio de Calvete mientras lo estaban allanando, no se presentó como su defensor en esta causa.

En su declaración jurada de 2024 Cordero Fabbri anotó como bienes registrados a su nombre 18 armas de fuego, entre carabinas, pistolas y escopetas.

Las causas contra Calvete

El empresario defendido por Cordero Fabbri, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal 4 a cuatro años de prisión en la causa en la que lo representa el funcionario de la OA. En el caso Andis, en paralelo, está imputado, acusado de haber sido líder u organizador de una asociación ilícita que hacía negocios dentro del área de Discapacidad. Calvete era lobbista de diferentes laboratorios y tenía funcionarios dentro de la Andis que le respondían de manera directa.

Antes, fue concejal de Cambiemos en La Matanza (2015–2019) y “asesor ad honorem” de Guillermo Moreno cuando este era secretario de Comercio. Se alejó del kirchnerismo tras la crisis del campo, en 2008.

Su hija, Ornella Calvete, era funcionaria en el Ministerio de Economía y la semana pasada renunció, lo mismo que su yerno, Javier Cardini, que era subsecretario de Gestión Productiva en la cartera de Luis Caputo y también dejó el Gobierno como consecuencia del caso Andis.

El mismo día que allanaron la casa de la calle Defensa desde donde Calvete manejaba sus negocios, su hija Ornella también recibió a la Policía. El fiscal Picardi consignó en su dictamen que ese día ella se comunicó con su padre para pedirle ayuda.

Durante el operativo a la casa de Ornella Calvete se encontraron 700 mil dólares cuyo origen la ahora ex funcionaria no pudo explicar.