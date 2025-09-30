Con una chicana a Espert, el Turco García cruzó a tuitero libertario por el "voto duro"

Esto generó rápidas reacciones entre los usuarios de dicha red social que celebraron la "domada" del ídolo de Racing: "Era contestarle, no mearlo"; "Qué genio el turco que jugador"; "Como doma el turco, si viviera en capital lo voto"; "Turco, tu respuesta demuestra cómo se puede humillar a un enemigo, con categoría. Abrazo de gol"; fueron algunos de los comentarios que recibió.

Alejandro Fantino pidió que José Luis Espert baje su candidatura: "Gesto patriótico"

La campaña de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO no logra despegar. A la profunda crisis en que entró ya el programa económico del gobierno de Javier Milei que requirió un segundo salvataje, esta vez del Tesoro de los Estados Unidos luego del que le otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a comienzos de año, ahora se sumó el escándalo narco en el que quedó envuelto su principal candidato: José Luis Espert.

En ese camino el conductor y periodista Alejandro Fantino advirtió en la noche del lunes que el primer candidato a diputado nacional de LLA y el PRO en provincia de Buenos Aires debería "tener un gesto patriótico" para el proyecto de Milei y "no ser candidato" en las próximas elecciones del 26 de octubre.

"Si el tipo va, en las próximas horas y da una nota en terreno neutral, que no vaya ni conmigo a Neura ni con el 'gordo Dan' porque van a decir que va a terreno libertario ni que vaya a C5N porque lo van a destrozar. Que vaya y de una nota con Clarín o La Nación", comenzó Fantino.

Y siguió: "Si el tipo pasa ese desafío de hablar 30 o 40 minutos y dice 'acá tengo los papeles, lo conoci así, me subí al avión por tal cosa', bien, si no lo hace, para mí, game over y él debería tener un gesto patriótico para el proyecto y no debería ser candidato".

"Hay que decirle a La Libertad Avanza que le diga a Espert que dé un paso al costado y que tenga, incluso, grandeza personal y para no complicar a un proyecto político que tiene un monto de gente laburando. Si me confirmás que los 200 mil dólares, la Justicia norteamericana tiene el derrotero a las cuentas de Espert, game over", insistió.