Una exactriz noventosa y un economista: los inesperados candidatos que secundarán a Espert y Bullrich
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma son los territorios donde Mileri y La Libertad Avanza ponen todas sus fichas electorales y van definiendo los nombres de quienes serán los principales candidatos. Algunos, inesperados.
Javier Milei está metido de lleno en las campañas electorales en curso, tanto en lo que respecta a la legislativa bonaerense, cuya elección se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre, como en la nacional de medio tiempo del 26 de octubre.
En ese marco y con la provincia de Buenos Aires como el territorio donde el libertario libra la “madre de todas las batallas” contra “los kukas” -como él define al peronismo-, el Presidente tiene previsto desembarcar en al menos dos importantes ciudades para encabezar sendos actos proselitistas de La Libertad Avanza (LLA).
El martes 19 de agosto desembarcará en Junín, donde será principal orador en un importante teatro de esa ciudad de la Cuarta Sección electoral, y el 27 de agosto liderará un acto partidario en Lomas de Zamora, de la vital Tercera Sección, a fin de brindar respaldo personal y tácito a sus candidatos.
Y en lo que respecta a estos últimos, por estas horas se confirmaron algunos de los nombres que acompañarán a los principales candidatos anarcocapitalistas en las nacionales de octubre: José Luis Espert en provincia y Patricia Bullrich en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quién secundará a Espert en la provincia de Buenos Aires
En concreto, la exactriz Karen Reichardt, conocida por haber participado en comedias como ‘Brigada cola’ (1992) y ‘Tachero nocturno’ (1993) y en películas eróticas como ‘Despertar de pasiones’ (1994), secundará a José Luis Espert en la lista de LLA en territorio bonaerense.
Reichardt tiene un vínculo cercano con el jefe de Estado desde antes de que asumiera la gestión, razón por la cual se le otorgó un espacio en la Televisión Pública, señal donde conduce el programa ‘Amores Perros’, mismo nombre del comercio de productos para perros que la exmodelo tiene en Recoleta.
“No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos. La gestión de Macri hizo que volviera el kirchnerismo, por eso es importante votar”, expresaba en el búnker libertario tras el triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad.
Los primeros lugares de la lista de candidatos a diputados nacional de LLA se completa con Diego Santilli, Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro.
Quién acompañará a Patricia Bullrich en la Ciudad
En cuanto a territorio porteño, el economista Agustín Monteverde, titular del estudio M&A y consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso, de carácter liberal-libertario, acompañará a la actual ministra de Seguridad de la Nación en la Ciudad.
Egresado de la UBA, Monteverde es un asiduo visitante en la Quinta de Olivos y fue el encargado de organizar la visita del Presidente al Jockey Club. “El presidente Milei libera una batalla cultural y forma parte de esa batalla cultural acabar con el correctismo político, ese sentir culposo de que se pueda o no estar en tal institución o tal otra”, expresaba tras el evento realizado en la sede de la institución ubicada en Av. Alvear al 1300.
