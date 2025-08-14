Una exactriz noventosa y un economista: los inesperados candidatos que secundarán a Espert y Bullrich

Reichardt tiene un vínculo cercano con el jefe de Estado desde antes de que asumiera la gestión, razón por la cual se le otorgó un espacio en la Televisión Pública, señal donde conduce el programa ‘Amores Perros’, mismo nombre del comercio de productos para perros que la exmodelo tiene en Recoleta.

tuit reichardt

“No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos. La gestión de Macri hizo que volviera el kirchnerismo, por eso es importante votar”, expresaba en el búnker libertario tras el triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad.

Los primeros lugares de la lista de candidatos a diputados nacional de LLA se completa con Diego Santilli, Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro.

Quién acompañará a Patricia Bullrich en la Ciudad

agustin monteverde Economista Agustín Monteverde.

En cuanto a territorio porteño, el economista Agustín Monteverde, titular del estudio M&A y consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso, de carácter liberal-libertario, acompañará a la actual ministra de Seguridad de la Nación en la Ciudad.

Egresado de la UBA, Monteverde es un asiduo visitante en la Quinta de Olivos y fue el encargado de organizar la visita del Presidente al Jockey Club. “El presidente Milei libera una batalla cultural y forma parte de esa batalla cultural acabar con el correctismo político, ese sentir culposo de que se pueda o no estar en tal institución o tal otra”, expresaba tras el evento realizado en la sede de la institución ubicada en Av. Alvear al 1300.