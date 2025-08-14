En La Plata, Javier Milei llamó a sus militantes a "devorar al kirchnerismo"

El libertario también dijo que el peronismo “tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a LLA. Asimismo, cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que “quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”.

“No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, sostuvo Milei sobre las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria, pese a que, por ejemplo, su vocero estrella, Manuel Adorni, es electo legislador porteño.

En el cierro del acto, el Presidente lamentó que el distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada en un reducto de atraso”.

NOTA EN DESARROLLO