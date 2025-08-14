En La Plata, Javier Milei llamó a sus militantes a "devorar al kirchnerismo"
Con un duro mensaje contra el Gobierno de Axel Kicillof, el Presidente fue el principal orador en el acto de presentación de candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza.
Con el objetivo de apalancar las candidaturas de los hombres y mujeres de La Libertad Avanza (LLA) que aspiran a llegar a la Legislatura Bonaerense, Javier Milei encabezó este jueves por la noche un acto en el Club Atenas de La Plata.
La presencia de Milei es clave para generar un efecto arrastre e impulsar así una boleta repleta de nombre ignotos para la gran mayoría de los votantes. Militantes se concentraban en las inmediaciones del club desde las 17, con el objetivo de mostrar músculo en el bastión fuerte del peronismo.
"Qué lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas", sostuvo el Presidente en el inicio de su discurso, usando la metáfora de su símbolo de campaña para alentar a su gente a votar de manera masiva.
El polémico "Nunca Más" con el que el Gobierno busca banalizar el repudio a la última dictadura militar fue una de las consignas mas repetidas durante el discurso leído del mandatario, y también coreado por los presentes.
Siempre leyendo, Milei hizo principal hincapié en el "kirchnerismo" y Kicillof. “Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, insistió, al tiempo que llamó a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense al que volvió a calificar como “comunista enano”.
El libertario también dijo que el peronismo “tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a LLA. Asimismo, cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que “quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”.
“No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, sostuvo Milei sobre las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria, pese a que, por ejemplo, su vocero estrella, Manuel Adorni, es electo legislador porteño.
En el cierro del acto, el Presidente lamentó que el distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada en un reducto de atraso”.
NOTA EN DESARROLLO
