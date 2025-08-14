Javier Milei volvió a banalizar el "Nunca Más": "A ver si las 'almas nobles' se ofenden"

Con el objetivo de apalancar las candidaturas de los hombres y mujeres de La Libertad Avanza (LLA) que aspiran a llegar a la Legislatura Bonaerense, el presidente Javier Milei encabezó este jueves por la noche un acto en el Club Atenas de La Plata, en donde una vez más banalizó el "Nunca Más".