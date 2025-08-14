Javier Milei volvió a banalizar el "Nunca Más": "A ver si las 'almas nobles' se ofenden"
El Presidente ironizó sobre el polémico lema que utilizan los libertarios de cara a las elecciones, el que repitió varias veces durante el acto en La Plata.
Con el objetivo de apalancar las candidaturas de los hombres y mujeres de La Libertad Avanza (LLA) que aspiran a llegar a la Legislatura Bonaerense, el presidente Javier Milei encabezó este jueves por la noche un acto en el Club Atenas de La Plata, en donde una vez más banalizó el "Nunca Más".
La presencia de Milei es clave para generar un efecto arrastre e impulsar así una boleta repleta de nombre ignotos para la gran mayoría de los votantes. Fue así que militantes se concentraban en las inmediaciones del club desde las 17, con el objetivo de mostrar músculo en el bastión fuerte del peronismo.
En este marco, el polémico "Nunca Más" con el que el Gobierno busca banalizar el repudio a la última dictadura militar fue una de las consignas mas repetidas durante el discurso leído del mandatario, y también coreado por los presentes. Una y otra vez, el libertario utilizó la frase, mientras sus seguidores la cantaban.
"Che, no digan Nunca Más, a ver si las 'almas nobles' se ofenden", ironizó Milei con la consigna cantada por el público en el acto de campaña de La Libertad Avanza. Fue sin dudas uno de los fragmentos de su discurso leído que más repudio generó.
En la previa al encuentro, se observó entre los primeros asistentes a la convocatoria a un grupo de libertarios que llevaba la bandera con esta consigna contra el kirchnerismo. El propio Presidente, junto a su hermana Karina Milei, ya se habían mostrado con esta polémica frase.
Había trascendido que el asesor presidencial sin cargo y jefe del muy bien rentado ejército de trolls que defiende cada medida del gobierno libertario, Santiago Caputo, busca reflotar la campaña y fue el encargado de instalar el polémico lema "kirchnerismo nunca más" que banaliza el terrorismo de Estado que el oficialismo niega.
