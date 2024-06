Victoria Villarruel apuntó contra Juan Grabois por el escándalo por alimentos

El referente social respondió a una publicación dónde el mandatario defendía a Sandra Pettovello: “Una vez ofendiste al Papa Francisco y pediste perdón. Bien ahí. Ahora estás ofendiendo a alguien más grande que el Papa, estas ofendiendo a Jesús que tiene hambre y no le diste de comer, que tiene frio y no lo abrigaste... y 'lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí'", concluye el largo texto.