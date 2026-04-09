Imputaron al segundo adolescente detenido por el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

Se espera que en las próximas horas la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, brinde más detalles sobre la audiencia de imputación y el avance de la causa.

Ayer, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmaron que el tirador de San Cristóbal integraba una subcultura digital llamada True Crime Comunity, quienes adoran a los perpetradores de delitos violentos, asesinatos y masacres escolares.

Las autoridades confirmaron además que G.C. no actuó solo. El comisario inspector Guillermo Díaz, jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, brindó detalles sobre la planificación del tiroteo y reveló la implicación del segundo menor, señalado como colaborador del atacante.

En paralelo, se investiga si tanto el tirador como su cómplice responden a otra subcultura digital conocida como el movimiento incel (célibes involuntarios). “Tal cual se vio en la serie Adolescencia, en este caso, se dan todos los indicadores”, expuso el comisario.

En el movimiento incel "estos chicos, posiblemente heterosexuales, odian a las mujeres, considerándola de determinada forma, y odian también a los varones que obtienen relaciones románticas felices”, contextualizó Díaz y agregó: “En este caso, llegan a tal odio que cometen masacres contra esa persona, puntualmente. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron detectar estos indicadores”.