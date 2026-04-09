Imputaron al segundo adolescente detenido por el tiroteo en la escuela de San Cristóbal
La fiscal de menores le atribuyó ser partícipe secundario del homicidio. La Justicia deberá determinar si le dicta la prisión preventiva.
El segundo adolescente detenido por el tiroteo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, fue imputado este jueves en el marco de la causa que investiga el ataque en el que fue asesinado Ian Cabrera y otros ocho alumnos resultaron heridos. La Justicia ahora deberá resolver si le dicta la prisión preventiva.
La audiencia de imputación se desarrolló durante la mañana en los tribunales de San Cristóbal bajo un fuerte hermetismo. Tras la lectura de los cargos, el juez José Alberto Boaglio dispuso un cuarto intermedio para que las partes definan las medidas cautelares que regirán durante el proceso judicial.
El adolescente, identificado como N.C., de 16 años, fue imputado como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, además de doble tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego en concurso real, según indicaron medios locales. La fiscal de menores, Carina Gerbaldo, le atribuyó haber tenido un rol de colaboración en el ataque.
N.C. fue detenido el lunes 6 de abril - una semana después del ataque - en la localidad de Nelson, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, mientras circulaba por la intersección de las rutas 11 y 4, en cercanías de un peaje. En paralelo, los investigadores buscan establecer si sus padres intentaban sacarlo de la provincia luego del fatal tiroteo.
A diferencia del principal acusado, G.C., de 15 años, quien por su edad es no punible, N.C. sí se encuentra en condiciones legales de recibir la prisión preventiva, algo que por estas horas era evaluado por el juez Boaglio.
Se espera que en las próximas horas la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, brinde más detalles sobre la audiencia de imputación y el avance de la causa.
Ayer, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmaron que el tirador de San Cristóbal integraba una subcultura digital llamada True Crime Comunity, quienes adoran a los perpetradores de delitos violentos, asesinatos y masacres escolares.
Las autoridades confirmaron además que G.C. no actuó solo. El comisario inspector Guillermo Díaz, jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, brindó detalles sobre la planificación del tiroteo y reveló la implicación del segundo menor, señalado como colaborador del atacante.
En paralelo, se investiga si tanto el tirador como su cómplice responden a otra subcultura digital conocida como el movimiento incel (célibes involuntarios). “Tal cual se vio en la serie Adolescencia, en este caso, se dan todos los indicadores”, expuso el comisario.
En el movimiento incel "estos chicos, posiblemente heterosexuales, odian a las mujeres, considerándola de determinada forma, y odian también a los varones que obtienen relaciones románticas felices”, contextualizó Díaz y agregó: “En este caso, llegan a tal odio que cometen masacres contra esa persona, puntualmente. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron detectar estos indicadores”.
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