Nacha Guevara explotó contra Diputados por la aprobación de la Ley de Glaciares: "No tienen perdón"

Sin embargo, su descargo no se limitó a ese mensaje. En un video que también compartió, Guevara profundizó su postura con palabras mucho más duras, en un tono claramente crítico hacia la dirigencia política. “Cuando pase el tiempo y estén atravesando una enfermedad terminal, quizás recuerden este día en el que levantaron la mano”, expresó, dejando en evidencia el nivel de indignación que le provocó la decisión del Congreso.