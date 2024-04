La provocación de Victoria Villarruel tras la Marcha Federal Universitaria: "Hebe, lo que te perdiste..."

victoria villarruel tuit hebe.jpeg

Qué dijo Taty Almeida en la Marcha Federal Universitaria

En medio del acto que se lleva a cabo en Plaza de Mayo, con motivo de la Marcha Federal Universitaria, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, se refirió al Gobierno y la importancia de seguir adelante con la lucha: "Estamos aquí, para repudiar -entre otras cosas- la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos".

"Dijo el presidente 'es una marcha política', por supuesto, es política, pero no partidista", destacó la referente de Madres de Plaza de Mayo. "Queridos compañeres, la lucha no termina hoy, hay que continuarla, porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido", indicó, en relación a las elecciones generales del pasado noviembre.

En este sentido, instó a los jóvenes a seguir manifestándose contra las injusticias del Gobierno libertario: "La única lucha que se pierde es la que se abandona. No dejen de luchar, se los decimos nosotras... las "locas", que a pesar de los bastones y las sillas de rueda, seguimos de pie".

"Yo también caí en la educación pública", afirmó Taty, al mismo tiempo que se esperanzó en las nuevas generaciones: "Ustedes son el recambio, quedamos poquitas madres y abuelas pero estamos tranquilas porque tenemos una militancia estupenda por parte de los jóvenes y los no tan jóvenes. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia, que es compañerismo, compromiso, ayudar al otro", remarcó para alentar a los estudiantes.